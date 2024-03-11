Более трех сотен случаев в год! В Эстонии началась неделя осведомленности о ВПЧ

По словам д-ра Вахура Валвере, президента Эстонского антиракового союза и старшего врача-онколога Северо-Эстонской Региональной больницы ( PERH ), в борьбе с раком важны все методы, но основное внимание следует уделить профилактике. «Поэтому снижение уровня инфицированности населения ВПЧ является важной частью государственной программы профилактики рака, целью которой является искоренение этого заболевания», – отметил доктор Валвере.

Начиная с февраля, не только девочки, но и мальчики могут получить защиту от вируса посредством вакцинации против ВПЧ, предлагаемой государством – так, как это происходит в других странах ЕС. Теперь бесплатную вакцину могут получить молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет (ранее эта возможность действовала только для девочек в возрасте 12-14 лет).

Этот год станет для Эстонии важным этапом создания системы профилактики ВПЧ. Для этого необходимо повысить осведомленность населения о рисках для здоровья, связанных с папилломавирусом, и возможностях профилактики, предлагаемых государством.

В Эстонии каждый 26-й случай злокачественной опухоли вызван вирусом папилломы человека, заражение которым теперь можно предотвратить с помощью вакцины. ВПЧ способен вызвать несколько видов рака, включая рак шейки матки, влагалища и половых органов у женщин, рак половых органов у мужчин, а также рак полости рта и анального отверстия у представителей обоих полов.

Эстонский антираковый союз в сотрудничестве с онкологами, гинекологами и инфекционистами начинает сегодня Неделю осведомленности о вирусе папилломы человека (ВПЧ). Цель этого мероприятия – повысить осведомленность жителей Эстонии в вопросе профилактики ВПЧ, что поможет уменьшить широкое распространение вируса и связанный с ним рост раковых заболеваний в стране. Уже седьмой год во всем мире в марте проводится Неделя осведомленности о ВПЧ, символом которой является темно-фиолетовая ленточка.

По словам д-ра Пирет Веерус, руководителя Эстонского общества гинекологов и старшего врача гинекологической клиники Западно-Таллиннской Центральной больницы, более 80% людей в течение своей жизни контактируют с каким-либо штаммом вируса ВПЧ. Вакцинация может предотвратить развитие продолжительной инфекции папилломавируса. В качестве вторичной меры профилактики важно, чтобы даже те женщины, которые прошли вакцинацию, принимали участие в скрининге рака шейки матки.

Профессор Юри Терас, главный хирург PERH и исполнительный директор Эстонского общества онкологов, подтвердил, что ВПЧ-позитивные раковые опухоли представляют собой значительный риск для здоровья как мужчин, так и женщин. Защита от вируса с помощью вакцинации доступна во всем мире уже более 15 лет. Многие страны включили ее в состав государственной программы иммунизации более 10 лет назад. «Если изначально вакцинация проводилась среди девочек с целью предотвращения рака шейки матки, то сегодня почти все европейские страны включили в свои программы вакцинации также и мальчиков», – добавил доктор Терас.

По словам д-ра Марью Касе, исполнительного директора Эстонского общества клинических онкологов, старшего врача-онколога клиникума Тартуского университета и лектора Тартуского университета, онкологи наблюдают значительный рост числа раковых заболеваний, связанных с ВПЧ. «Пациенты со злокачественными новообразованиями, вызванными вирусом папилломы человека, как правило, молодые женщины или мужчины в возрасте 30-40 лет, ведущие здоровый образ жизни, имеющие маленьких детей, работу и хобби», – говорит д-р Касе. Она добавляет, что общая реалистичная цель всех онкологов – добиться того, чтобы ВПЧ-инфекция, которую можно предотвратить, не увеличивала число онкологических больных.

По данным Эстонского регистра онкологических заболеваний, в 2019 году в Эстонии было диагностировано 332 злокачественных новообразований, связанных с ВПЧ, включая 145 случаев рака шейки матки у женщин и почти столько же – 141 случаев рака полости рта у мужчин и женщин. Исследования показывают, что вакцинация от ВПЧ является крайне эффективным методом предотвращения этих раковых заболеваний.

Президент Эстонской ассоциации кольпоскопии и онкогинеколог клиники PERH д-р Александра Шаврова отметила, что в Эстонии по-прежнему один из самых высоких показателей заболеваемости женщин раком шейки матки в Европе. Кроме того, в Эстонии, как и во всем мире, растет заболеваемость ВПЧ-ассоциированным раком полости рта. В тех странах, где вакцинация и скрининг эффективны, заболеваемость раком шейки матки снижается.

В то время как рак шейки матки можно предотвратить через регулярный скрининг, другие виды рака, связанные с ВПЧ, выявить таким образом невозможно.

Быстрое распространение вируса ВПЧ приводит к увеличению числа диагнозов рака, вызванного этим вирусом, говорит д-р Майт Альтметс, руководитель Эстонского общества борьбы с инфекционными заболеваниями и глава Службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы. ВПЧ – самый распространенный в мире вирус, передающийся половым путем. Вирусы передаются от человека к человеку при непосредственном контакте с кожей и слизистыми оболочками. ВПЧ может проникнуть в организм даже через самые маленькие повреждения кожи или слизистых оболочек.

Доктор Альтметс добавляет, что вакцина против ВПЧ не содержит самого вируса, а имитирует его форму, поэтому иммунная система учится распознавать вирус и вырабатывать антитела для защиты от инфекции. Таким образом, вакцина не может вызвать заболевание.

Вакцинация наиболее эффективна в возрасте до начала половой жизни, когда организм еще не подвержен воздействию ВПЧ. Однако ее можно проводить и в более позднем возрасте, когда человек ведет активную половую жизнь. До 18 лет включительно расходы покрываются государством. «Чем больше молодых людей получат возможность пройти вакцинацию в рамках государственной программы иммунизации, тем меньше вирус сможет распространиться в обществе и стать причиной ряда заболеваний», - добавил доктор Альтметс.

Международный день борьбы с ВПЧ, организованный Международным обществом по папилломавирусу (IPVS), проводится уже седьмой год. В этом году с 11 по 17 марта в Эстонии впервые будет проведена Неделя осведомленности о ВПЧ. Ее цель – обратить внимание на проблему и информировать людей о возможностях профилактики.

Дополнительную информацию по ВПЧ можно найти здесь.

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