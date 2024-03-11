ВИДЕО | Невероятно! Синхронистка повторила танец Майкла Джексона под водой
Бывшая синхронистка, а ныне звезда TikTok Кристина Макушенко привела в восторг подписчиков, исполнив очень сложный и подвижный танец под водой. Четырехкратная чемпионка мира и обладательница двух золотых медалей чемпионата Европы по синхронному плаванию станцевала под нетленный хит Майкла Джексона.
Королева подводных танцев взяла за основу для своего нового номера песню Smooth Criminal. Макушенко не только скопировала танец Джексона, но и повторила его образ, в котором он снялся в одноименном клипе.
Кристина рассказала, что для танца в образе поп-короля впервые надела костюм. У спортсменки возникли трудности со шляпой: головной убор все время норовил уплыть, а Макушенко не хотела портить кадр ремешками для фиксации.
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