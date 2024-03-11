Латвийский тренер подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней

Весной прошлого года имя Андриса Стельмаха впервые стало известно широкой публике из-за скандала с мошенничеством в матче бронзовой серии женской баскетбольной лиги Латвии. Затем бывшая воспитанница тренера Иева Тимане впервые публично рассказала о событиях весны 2014 года, когда на пароме по пути в Стокгольм тренер целовался с 14-летней девочкой, пишет Rus.delfi.lv.

После начала скандала Стельмаха отстранили от работы в Юрмальской спортивной школе, а позже он снова стал тренировать баскетбольную группу девушек 16-18 лет. Осенью прошлого года он ушел с работы в спортивной школе.

Информация на сайте Латвийского совета спортивных федераций (LSFP) свидетельствует о том, что у Стельмаха по-прежнему есть сертификат тренера по баскетболу уровня "В". LSFP не хотел лишать его лицензии тренера в прошлом году, сославшись на то, что полиция еще не завершила расследование.

В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что завершено расследование по делу одного из спортивных тренеров, и дело передано в прокуратуру.

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