„Я раскачаюсь и буду как мужик“: финтес-тренер развеивает три популярных мифа про тренировки
Миф 1: упражнения против „ушек“ на бедрах и для тонкой талии
„Чтобы ушел живот и чтобы похудеть в талии нужно сделать минимум 100 скручиваний и упражнений на пресс, а так же для талии на боковые мышцы - наклоны с весом.
Есть специальные упражнения помогающие избавиться от „ушек“ на бедрах или упражнения, с помощью которых можно уменьшить внутреннее бедро".
А как на самом деле?
Работа над какой-нибудь мышцей и бесконечная ее стимуляция никак не поможет вам изменить фигуру и похудеть именно в той области. Единственная возможность похудеть в какой-то области – дефицит калорий. Тренируя мышцы, мы укрепляем их и даем стимул к росту, а если у нас питание не в дефиците, то мы еще и растим их. Именно поэтому, не меняя свое питание, многочисленными скручиваниями или отведениями бедра вы можете достигнуть еще более широкой талии или крупных бедер, потому что под слоем жира у вас вырастут мышцы.
Ключ к тонкой талии – питание с дефицитом и силовые тренировки на все тело.
Миф 2: можно накачать только одну часть тела
„Я хочу только попу накачать, буду делать упрежнения только на нее, все остальное мне не нужно, мое тело мне и так нравится“.
А как на самом деле?
Организм человека – слаженная система. Многочисленные упражнения на ягодицы задействуют также и бедра. Поэтому исключить полностью из работы их не получится. Да и надо ли оно нам?
Да, многие девушки боятся „раскачать“ ляжки - правильно делают. Из-за неправильной техники можно исключить практически полностью работу ягодиц и всю работу перенести на ноги. Но работая по правильной технике на ягодицы, вы основной акцент будете делать именно на ягодичную мышцу. Но при этом ноги тоже подтянутся и будут красивыми и натренированными.
Нельзя забывать и про верх тела. Вы просто не сможете держать достаточно тяжелую гирю слабыми руками. Имея слабый пресс и полностью не тренированную спину у вас не получится правильно приседать ягодицами с хорошим весом, чтобы их нагрузить.
А красивые накаченные ягодицы, хорошие спортивные плечи и накаченная спина делают визуально вашу талию уже.
Миф 3: будучи женщиной, есть риск „перекачаться“ и обрести „мужскую“ фируру
„Я раскачаюсь и буду как мужик. Именно я тот самый уникум, у кого после двух тренировок уже сразу растут мышцы“
А как на самом деле?
Скажите это любому спортсмену-бодибилдеру - он рассмеется вам в лицо. Люди на протяжении всей жизни пытаются вырастить какое-то количество мышц, они питаются по часам и проводят кучу времени в тренажерных залах, занимаюсь по сложным схему и с огромными весами. И даже этого им бывает недостаточно, многие из них „сидят“ на анаболических стероидах и гормонах, чтобы вырастить мышцы.
А вы боитесь с двумя розовыми гантелями стать „киборгом“? Организм женщины просто не запрограммирован на то, чтобы иметь много мышц. У вас не получится случайно раскачаться в тренажерном зале посещая его два, три или даже пять раз в неделю.
Вы заметили, что после тренировки у вас увеличились ноги в объеме? Это не мышцы, придётся вас огорчить, с большой вероятностью это кровь, которая прихлынула к вашим мышцам и гликоген, который запасается в мышцах для следующей тренировки. Сделайте паузу в две недели и эффекта припухлости больше не будет.
Построение мышц это длительный процесс и вряд ли именно вы являетесь уникумом у кого мышцы растут от одной тренировки.
В своем блоге я даю систему как правильно сочетать эти два вида тренировок чтобы не навредить себе и достигнуть своих целей. Подписывайтесь!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.