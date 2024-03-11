„Я раскачаюсь и буду как мужик“: финтес-тренер развеивает три популярных мифа про тренировки

Миф 1: упражнения против „ушек“ на бедрах и для тонкой талии

„Чтобы ушел живот и чтобы похудеть в талии нужно сделать минимум 100 скручиваний и упражнений на пресс, а так же для талии на боковые мышцы - наклоны с весом.

Есть специальные упражнения помогающие избавиться от „ушек“ на бедрах или упражнения, с помощью которых можно уменьшить внутреннее бедро".

А как на самом деле?

Работа над какой-нибудь мышцей и бесконечная ее стимуляция никак не поможет вам изменить фигуру и похудеть именно в той области. Единственная возможность похудеть в какой-то области – дефицит калорий. Тренируя мышцы, мы укрепляем их и даем стимул к росту, а если у нас питание не в дефиците, то мы еще и растим их. Именно поэтому, не меняя свое питание, многочисленными скручиваниями или отведениями бедра вы можете достигнуть еще более широкой талии или крупных бедер, потому что под слоем жира у вас вырастут мышцы.

Ключ к тонкой талии – питание с дефицитом и силовые тренировки на все тело.

Миф 2: можно накачать только одну часть тела

„Я хочу только попу накачать, буду делать упрежнения только на нее, все остальное мне не нужно, мое тело мне и так нравится“.

А как на самом деле?

Организм человека – слаженная система. Многочисленные упражнения на ягодицы задействуют также и бедра. Поэтому исключить полностью из работы их не получится. Да и надо ли оно нам?

Да, многие девушки боятся „раскачать“ ляжки - правильно делают. Из-за неправильной техники можно исключить практически полностью работу ягодиц и всю работу перенести на ноги. Но работая по правильной технике на ягодицы, вы основной акцент будете делать именно на ягодичную мышцу. Но при этом ноги тоже подтянутся и будут красивыми и натренированными.

Нельзя забывать и про верх тела. Вы просто не сможете держать достаточно тяжелую гирю слабыми руками. Имея слабый пресс и полностью не тренированную спину у вас не получится правильно приседать ягодицами с хорошим весом, чтобы их нагрузить.