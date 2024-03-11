ВИДЕО | Клуб из Кохтла-Ярве в четвертый раз выиграл женский чемпионат Эстонии по хоккею

В субботу на своем льду хоккеистки „Эвереста“ выиграли серию со счетом 2:0. Во втором матче финальной серии победитель определился в овертайме.

Первый период прошел в равной борьбе, и хотя у обеих команд были шансы отличится, заброшенных шайб зрители не увидели. Через четыре минуты после начала второго периода Кирке Калде вывела „Розовых Пантер“ вперед.

В начале третьего периода Анна Дубкова сравняла счет в матче. Через несколько минут у „Розовых Пантер“ был шанс выйти вперед, но хоккеистка таллиннского клуба не реализовала буллит, и счет остался равным. Так как в третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб, началось дополнительное время.

За полторы минуты до конца овертайма Анна Дубкова сделала точную передачу на Александру-Ольгу Сеппар, которая забросила победную шайбу. Таким образом, „Эверест“ из Кохтла-Ярве второй год подряд стал чемпионом Эстонии среди женских команд.

Женский клуб „Эверест“ становился чемпионом Эстонии в 2018, 2019, 2023 годах.

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