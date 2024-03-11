Премьер Венгрии Орбан заявил, что в случае победы Трампа США перестанут давать деньги Украине и „война закончится“

По словам Орбана, прекращение военной помощи поможет остановить войну. „Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет окончена“, — заявил Орбан.

Администрация президента-демократа Джо Байдена, как и руководство ЕС и крупнейших стран — членов Евросоюза являются „провоенными“, сказал он, добавив: „Дональд Трамп выступает за мир, Венгрия выступает за мир. В этом основное различие“.

Орбан подчеркнул, что хотя Трамп еще и не выиграл выборы, его соратники по Республиканской партии в конгрессе уже мешают демократам финансировать войну.

Виктор Орбан вечером 8 марта встречался с Дональдом Трампом в его поместье во Флориде. После встречи Орбан написал в соцсети X (бывший Twitter): „Нам нужны в мире лидеры, которых уважают и которые способны добиваться мира. И он (Трамп) — как раз один из таких людей. Возвращайтесь и верните нам мир, господин президент“. Трамп, в свою очередь, опубликовал пост в своей соцсети Truth, в котором назвал Орбана „выдающимся лидером“.

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