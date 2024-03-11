Опасная экзотика: о чем следует помнить, выезжая в тропические страны. Советы эстонского врача-инфекциониста

По словам врача Инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской Центральной больницы доктора Керсти Кинк, чаще всего эстонские путешественники, отдыхающие в экзотических странах, жалуются на приступы диареи, высыпания, лихорадку и сопутствующие этому мышечные боли.

"Если по возвращении из поездки у вас возникает один из этих симптомов, нужно обязательно взвесить вероятность того, не является ли это инфекционным заболеванием, привезенным из экзотической страны“, - подчеркивает доктор.

Инкубационный период некоторых тропических болезней может быть относительно длительным, а само заболевание может проявиться только через несколько недель после заражения, когда человек уже вернулся к себе на родину. Поэтому, если через один-два месяца после возвращения из поездки вы заболеваете и идете на прием к врачу, стоит всегда упомянуть, где и когда вы путешествовали. Это может стать важной информацией при диагностике заболевания.

Планируя же поездку в экзотическую страну, доктор Кинк рекомендует обязательно ознакомьться с эпидемиологической обстановкой в месте назначения именно в тот период, на который выпадает ваше путешествие. "Дело в том, что в зависимости от погоды и сезона риск инфекционных заболеваний может либо увеличиваться, либо уменьшаться. К примеру, в какое-то определенное время комаров, переносчиков многих опасных заболеваний, становится меньше, поэтому и риск заразиться, например, малярией, тоже меньше“, - отмечает она.

Перед путешествием в экзотическую страну будет точно не лишним получить соответствующие рекомендации, записавшись на пример к консультанту по вопросам медицины путешествий. Врач подскажет вам, какие лекарства необходимо взять с собой в поездку, чего стоит опасаться и как действовать в случае болезни.