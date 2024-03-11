Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии

Экс-боксера застрелили, когда он выходил из ресторана в Билефельде (Германия) в субботу вечером. В тот момент раздалось порядка 10 выстрелов. У Нимани остались сын (родился в 2015 году) и две дочери (2020 и 2021), пишет Sport24.

Нимани родился в Косово в 1985 году, в 1997 году переехал в Германию, где и проживал в дальнейшем. С 2011 по 2019 год он выиграл 26 из 27 своих профессиональных боев на ринге.

В 2013 году Нимани был ранен в перестрелке после ссоры в центре Билефельда, в результате чего две пули попали ему в бедро и колено.

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