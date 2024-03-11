Таллинн в 2030 году: панельные дома отапливаются зеленой энергией, а по улицам ездят 50 000 электромобилей

Одним из способов сделать панельные дома более энергоэффективными является модульная реконструкция, то есть полное утепление дома теплоизоляционными элементами, собранными на заводе. Так Таллинн планирует сейчас привести в порядок социальный дом по адресу Энергия, 13. „TalTech уже отремонтировал таким образом два многоквартирных дома и имеет в этом хороший опыт, поэтому Таллинн сотрудничает с TalTech“, – говорит Вабамяги.

Таллинн начал подключать крупных потребителей природного газа к сети централизованного теплоснабжения в тех местах, где трубопровод центрального отопления расположен на подходящем расстоянии от потребителя. Вабамяги перечисляет: в 2023 году здания Парка Кадриорг и Канцелярии президента в Кадриорге, в 2025 году Культурный центр „Сальме“ и Каламаяская основная школа в Каламая. „Подключение городских зданий к централизованному теплоснабжению началось в 2023 году и продолжится в 2024 году в районе Копли: на улицах Аласи, Васара и Анкру. К центральному отоплению будут подключены существующие и строящиеся социальные дома и строящийся детский сад. Также подсоединены к централизованному теплоснабжению старые и новые здания известного заводского района Пыхьяла и развитие там продолжается, на очереди – Народный дом Копли“, – добавляет он.

Кроме того, к концу 2024 года Utilitas построит в Таллинне первое в Эстонии предприятие по производству зеленого водорода, в течение нескольких лет будут построены первые в Эстонии водородные заправки Alexela.

В 2024 году Utilitas откроет на территории своего энергетического комплекса Вяо крупнейший в Таллинне солнечный парк мощностью 9,3 мегаватта, он будет называться солнечным парком Зеленой столицы Европы.

Utilitas Tallinn обеспечивает теплом две трети Таллинна, 30 % этого объема производится из природного газа. Исходя из опыта Северных стран, для перевода всей системы на источники возобновляемой энергии наиболее оптимальным способом является установка в Таллинне тепловых насосов для утилизации тепла сточных вод и морской воды, использование которых позволит уменьшить долю природного газа ниже 10 %. В целом по сравнению с сегодняшним днем эмиссию CO 2 можно было бы сокращать как минимум на 100 000 тонн ежегодно.

Поставщик централизованного теплоснабжения в столице Utilitas Tallinn обещает до 2030 года обеспечить центральное отопление без вредных выбросов. „Следовательно, те, кто подключен к сети централизованного теплоснабжения, смогут потреблять тепло, произведенное без вредных выбросов, тем самым быть климатически нейтральными и не способствовать образованию выбросов, вызывающих изменение климата“, – говорит руководитель проекта энергоэффективности зданий Таллиннского департамента городского имущества Ааре Вабамяги.

Всего в систему централизованного теплоснабжения столицы входит 4792 здания, протяженность сети центрального отопления города составляет 520 километров, и уже есть планы по ее расширению.

Одно из серьезных и важных направлений в области повышения энергоэффективности в Таллинне связано с сетью централизованного теплоснабжения и отапливаемыми с ее помощью зданиями, в том числе большими панельными домами советского времени.

„Этот конкретный пилотный проект протестирует жизнеспособность такого подхода – в его рамках мы проводим совершенно исключительную для Европы работу. Подобных пилотных проектов, в которых действительно реализуется что-то настолько масштабное, больше нет, – говорит Таммур и выражает признательность квартирным товариществам, участвующим в проекте. – Взять кредит на реконструкцию зданий в нынешней экономической ситуации было непростым решением. Однако люди поняли, какую дополнительную ценность принесет им проект и возможности откроет, и решили принять в нем участие“.

Проект SOFTacademy тестирует новые решения, которые жильцы выбирают в ходе совместных обсуждений – например, установку лифтов в пятиэтажных домах, строительство балконов большего размера, создание садов на крышах. Кроме того, в соответствии с пожеланиями жильцов будет обустроено пространство вокруг всех домов, будь то создание зон отдыха, пешеходных дорожек, улучшение парковки, строительство домиков для велосипедов или садовых павильонов – право принятия решений за жильцами.

Кюлли Таммур из бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна руководит проектом SOFTacademy в Мустамяэ, который тоже занимается модульной реновацией, но в более широком смысле. „Реновация четырех пятиэтажных жилых домов проводится в сотрудничестве с местными жителями, чтобы привести в порядок как сами здания, так и окружающие их дворы. Жители вносят свой вклад в покрытие затрат на эти работы, частично используя пособие Kredex. В результате реализации проекта улучшится микроклимат квартала, будут создана более уютная среда, возможности для совместной деятельности и приятного досуга. Эта модель сотрудничества, которая будет тестироваться в Мустамяэ до конца лета 2027 года, позже будет опробована и в других частях города – это позволит создать соседские сообщества и оживить общественное пространство между многоквартирными домами“, – описывает она.

Далее уже намечены дома на Академия теэ, 32 и Катлери, 6. „Девятиэтажные многоквартирные дома в Эстонии еще не приводили в порядок целиком с помощью собранных на заводе утепляющих элементов. Таллинн хочет быть в этом примером и вдохновителем, ведь в целостной реновации в ближайшие годы нуждаются тысячи многоквартирных домов в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ. Самая быстрая и качественная возможность осуществить это – использовать теплоизоляционные модули заводского производства. Эстонские заводы сегодня ждут такого заказа“, – добавляет он.

Как эти солнечные электростанции помогают беречь экологию? „Каждый МВт произведенной солнечной электроэнергии снижает выбросы примерно на 0,64 тонны на МВт*ч по сравнению с электроэнергией из сети. Вот упрощенный пример: если бы все построенные на данный момент в Таллинне 30 солнечных электростанций общей мощностью 1 МВт производили в общей сложности 1000 МВт*ч электроэнергии в год, годовые выбросы сократились бы на 640 тонн по сравнению с сетевой электроэнергией“, – говорит Вабамяги и добавляет, что выбросы от электроэнергии из сети также сокращаются, поскольку все больше и больше сетевой электроэнергии производится из энергии ветра, а также солнца и переработанной биомассы. „Поэтому выбросы сокращаются как за счет собственно солнечной энергии, так и при производстве энергии для электросети. Конечная цель общая – достичь нулевого уровня выбросов“, – описывает он.

„В этом году будет готова солнечная электростанция на крыше ледового дворца Тондираба, которая будет производить электроэнергию без выбросов. Энергия важна для оборудования по производству льда, особенно летом, когда затраты на изготовления льда выше. Принцип строительства солнечных электростанций заключался в том, что произведенная электроэнергия потребляется на месте, а в сеть подается минимальный объем. Различные здания имеют разные потребности в потреблении в солнечный сезон, и зачастую в июле потребление невелико, в то время как производительность солнечной электростанции высока – с учетом этого мы ищем оптимальное решение для установки электростанции нужной мощности“, – говорит Вабамяги.

Одним из направлений повышения энергоэффективности в Таллинне является также развитие солнечной энергетики: в 2022 году город начал строить на своих зданиях солнечные электростанции, чтобы снизить потребность в покупке электроэнергии из сети и благодаря этому и сетевой услуги. В 2024 году будут готовы последние три из 30 солнечных электростанций, построенных в рамках первого тендера.

„Реновация отдельных домов может длиться годами, но большое количество многоквартирных домов требует более быстрых темпов, чтобы обеспечить людям комфортные и современные условия жизни в кварталах, состоящих из панельных домов“, – добавляет она.

Общественный транспорт Таллинна уже 10 лет бесплатен для горожан, и сейчас активное внимание направлено на улучшение и ускорение транспортного сообщения и перевод автобусного парка на возобновляемые виды топлива. Об этом свидетельствуют недавние новости о том, что город вновь берется за развитие троллейбусного движения – в ближайшие годы будет приобретено 40 новых гибридных аккумуляторных троллейбусов, планируется реконструировать троллейбусную инфраструктуру.

В каком направлении развивается транспорт, который также является одной из самых загрязняющих сфер? „Таллинн сможет добиться более чистой и устойчивой окружающей среды лишь в том случае, если все стороны – общественный и частный транспорт, промышленность и предприятия будут работать для этого вместе. Первым шагом в развитии экологичной мобильности является пересмотр своих привычек передвижения: необходима ли каждая поездка на автомобиле или ее можно заменить пешей прогулкой, ездой на велосипеде или поездкой на общественном транспорте“, – говорит координатор бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна Пилле Арьякас.

Вабамяги подчеркивает, что любая зеленая энергия не возникает сама по себе. Эту экологически чистую, не вызывающую климатических изменений и не содержащую вредных выбросов энергию необходимо экономно использовать – тогда ее будет хватать большему числу потребителей и мы сможем еще сильнее уменьшить использование ископаемого топлива, которое вредит окружающей среде. „Зеленая энергия не всегда является самым дешевым выбором. Для того чтобы производилось больше благоприятной для климата энергии без выбросов, и ее цена была такой же или более доступной, чем на энергию из ископаемого топлива, применяются различные льготы и дотации. Мы сами финансируем эти дотации через наши налоги. И мы же от этого выигрываем, получая взамен чистый воздух и приемлемый климат. Кроме того, благодаря использованию местного топлива, налогам, производству и сопутствующим услугам денежный поток циркулирует в местной экономике“, – объясняет Вабамяги.

Таллиннские троллейбусы и трамваи уже сейчас работают на возобновляемой электроэнергии. Почти 40 % автобусов используют произведенный из биоотходов биогаз, и город надеется в ближайшие годы значительно увеличить этот объем. В 2024 году на городские линии выйдут первые электробусы. Цель – сделать общественный транспорт углеродно-нейтральным к 2035 году.

Создается инфраструктура для зарядки электротранспорта В 2024 году Таллинн начнет первые государственные закупки для создания общественной инфраструктуры для зарядки электромобилей. Создавая эти возможности, город хочет содействовать постепенной замене автопарка, потребляющего ископаемое топливо, на электромобили и подключаемые гибриды. Подходящие места для установки зарядных станций есть во всех частях города. По прогнозам, к 2030 году на улицах столицы появится 50 тысяч электромобилей.

„Учреждения Таллинна уже много лет используют лишь электроэнергию, произведенную из возобновляемых видов топлива или безтопливных источников. В связи с этим Таллинн вместе с электроэнергией покупает соответствующие сертификаты происхождения. Поэтому троллейбусы и трамваи используют только зеленую электроэнергию и не загрязняют городское пространство выбросами, а в общественном автобусном транспорте Таллинна постоянно увеличивается использование топлива без вредных выбросов“, – поясняет Вабамяги.

Как самому сделать свой дом более энергоэкономным?

Чтобы снизить счета за отопление, люди могут и сами сделать свои дома более энергоэффективными. „Не инвестируя ни цента, можно снизить температуру в помещениях, если в них слишком тепло, – напоминает нам Вабамяги простую истину. – Понижение температуры в комнате на один градус обеспечивает снижение расхода теплоэнергии на отопление на 5–10 %. Выпускать тепло из окна неразумно и беспечно. Не нужно, чтобы дома и на работе круглый год было так же тепло, как летом на пляже – если счета за отопление слишком большие, на помощь придут шерстяные носки и длинные рукава“.

Он добавляет, что если счета за отопление и электричество в своей квартире или доме затрагивают людей лично, то на работе, например, может казаться, что это нас не касается, и об экономии энергии забывают. „Часто включено слишком много светильников, в офисе чрезмерно натоплено, поэтому люди открывают окна и выбирают легкую одежду“, – перечисляет Вабамяги.

Город бережет энергию Таллинн следит за потреблением энергии в городских зданиях. В 2022 году были разработаны инструкции по энергосбережению, которых следует придерживаться при использовании электроэнергии и отопления на работе. Эти правила действуют для городских учреждений. „Спустя некоторое время после того, как муниципальные учреждения начали применять эти инструкции, мы измерили прогресс в энергосбережении. Результаты радуют: в 2023 году по сравнению с 2022 годом мы сберегли почти 7 миллионов кВт*ч энергии и сэкономили 0,9 миллиона евро“, – говорит Вабамяги.

„Безусловно, в разных зданиях разные условия: в одних нет возможности регулировать отопление, в других – в помещениях прохладнее, чем хотелось бы, или не действует воздухообмен, невозможно везде действовать по шаблону. Но опять же, это вопрос отношения, осознанности, общего стремления и общего желания беречь. Выключите лишний свет – иногда глазам хочется полумрака, чтобы отдохнуть от постоянного довольно резкого света. Порой дома или на природе можно просто наслаждаться сумерками или даже полной темнотой. Последнее стало уже роскошью, ведь повсюду круглосуточно есть искусственное освещение, помимо излучения экранов гаджетов. И когда мы оказываемся там, где темной ночью можно увидеть звездное небо, оно кажется нам изумительным. В действительности же оно над нами каждую ясную ночь, мы просто не видим его из-за городского светового загрязнения“, – добавляет он.

„Обращая на все это внимание, мы можем экономить энергию и при этом заботиться о своем здоровье“.

Город поддерживает стремление людей к экологичности Город Таллинн предлагает квартирным товариществам пособие «Зеленый переход», чтобы помочь многоквартирным домам достичь целей энергоэффективности и способствовать улучшению жилой среды в городском пространстве. Пособие состоит из трех отдельных частей: дотация аудиторской проверки, пособие «Фасады в порядок» и пособие «Дворы в порядок». Дотация аудиторской проверки включает в себя проведение энергоаудита в многоквартирном доме или определение технического состояния кровельных и балконных конструкций многоквартирного дома с проведением аудита, чтобы оценить возможности установки оборудования по производству возобновляемой энергии, ее преобразованию и хранению. Пособие «Фасады в порядок» поддерживает установку оборудования для производства, преобразования и хранения возобновляемой энергии, а также заводскую модульную реконструкцию многоквартирного дома. Пособие «Дворы в порядок» включает в себя, например, решение проблемы дождевой воды (в том числе установку системы по сбору и отводу дождевой воды), установку устройства по производству возобновляемой энергии во дворе или на крыше или фасаде вспомогательного здания, строительство или ремонт дорог (в том числе тротуаров) с использованием брусчатки, дренажного асфальта или другого водопроницаемого покрытия, а также создание станции зарядки для электромобилей во дворе многоквартирного дома. Подробности здесь: tallinn.ee/ru/korteriuhistu