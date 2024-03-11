Эстонская шпажистка Нелли Дифферт завоевала путевку на Олимпиаду
Эстонская шпажистка Нелли Дифферт гарантировала себе путевку на Олимпиаду в Париж для участия в личном турнире. Об этом сообщает Rus.ERR.
Об этом стало известно накануне в Будапеште, где завершился очередной этап Гран-при по фехтованию.
Дифферт заняла на нем 9-е место, заработав дополнительные рейтинговые очки. В мировом рейтинге 33-летняя спортсменка занимает 9-ю строчку.
А лучше остальных эстонок в столице Венгрии выступила 37-й номер мирового рейтинга Эрика Кирпу. Она стала 8-й, уступив в четвертьфинале будущей победительнице этапа, венгерке Анне Кун, которая в мировом рейтинге идет третьей.
В настоящее время остается открытым вопрос о том, смогут ли эстонские шпажистки выступить в Париже в командном зачете. Судьба этой путевки будет решаться через две недели на этапе Кубка мира в Китае.
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