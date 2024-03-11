Эстонская шпажистка Нелли Дифферт завоевала путевку на Олимпиаду

Об этом стало известно накануне в Будапеште, где завершился очередной этап Гран-при по фехтованию.

Дифферт заняла на нем 9-е место, заработав дополнительные рейтинговые очки. В мировом рейтинге 33-летняя спортсменка занимает 9-ю строчку.

А лучше остальных эстонок в столице Венгрии выступила 37-й номер мирового рейтинга Эрика Кирпу. Она стала 8-й, уступив в четвертьфинале будущей победительнице этапа, венгерке Анне Кун, которая в мировом рейтинге идет третьей.

В настоящее время остается открытым вопрос о том, смогут ли эстонские шпажистки выступить в Париже в командном зачете. Судьба этой путевки будет решаться через две недели на этапе Кубка мира в Китае.

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