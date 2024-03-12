12.03.2024, 10:32
Нет людей, станков и денег? Российская военная промышленность уткнулась в потолок
ФОТО: | IMAGO/SNA/Scanpix
Российские власти пытаются „разогнать“ военную промышленность — но сталкиваются с серьезными проблемами. На военных заводах до сих пор используются немецкие станки 1930-х. На рынке труда не хватает миллионов рабочих. Предприятия работают с полной загрузкой, но все равно производят новую военную технику десятками. RusDelfi.lv поговорил с экспертами о том, может ли Россия выиграть „гонку вооружений“.
В ночь на шестое марта украинские морские дроны Magura V потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" водоизмещением 1 300 тонн.