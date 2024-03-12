Нет людей, станков и денег? Российская военная промышленность уткнулась в потолок

"Сергей Котов", на котором служило 80 офицеров и матросов — один из самых современных российских боевых кораблей. Он был заложен на одной из верфей "Объединенной кораблестроительной корпорации" (ОСК) России в 2016 году и введен в строй в 2022 году. Строительство, оснащение и испытания этого относительно небольшого военного корабля заняло шесть лет.