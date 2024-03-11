Клуб НХЛ подписал контракт с латвийским голкипером

Стоимость контракта составляет 775 000 долларов на весь сезон, пишет rus.delfi.lv.

25-летний Густавс Давис Григалс в этом сезоне дебютировал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где отыграл всего в одном матче - 4 пропущенных шайбы (отразил 85% бросков). В основном он выступает в третьей по силе лиге Северной Америки - ECHL (в 26 матчах сезона в среднем пропустил 3,68 голов и отразил 89,8% бросков). Это его первый сезон в профессиональном хоккее.

В прошлом сезоне Григалс играл в студенческой лиге NCAA за Университет Лоуэлла из Массачусетса. В 24 матчах в среднем он пропускал по 2,05 гола и отражал 92,4% бросков.

Григалс не был задрафтован клубами НХЛ. В Америке он провел шесть сезонов (первые четыре года играл в чемпионате NCAA за команду Университета Аляски из Фэрбенкса). До переезда в Северную Америку выступал в МХЛ за ХК "Рига".

Вратарь играл за юниорские сборные Латвии на чемпионатах мира U-18 и U-20. Также Григалс дважды попадал в заявку национальной сборной Латвии на чемпионатах мира, но пока не дебютировал на турнирах подобного уровня.

"Нэшвилл" в этом сезоне имеет хорошие шансы попасть в плей-офф НХЛ. Сейчас "Предаторз" имеют 77 очков после 65 игр - 6-е место в Западной конференции.

В сезоне-23/24 в клубах НХЛ выходили на лед четыре представителя Латвии - нападающий Земгус Гиргенсонс выступает за "Баффало" (набрал 9 очков), нападающий Теодорс Блюгерс играет в "Ванкувере" (24 очка), нападающий Увис Балинскис набрал два очка за "Флориду", а вратарь Элвис Мерзликин выступает за "Коламбус".

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