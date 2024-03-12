МНЕНИЕ | Все в Россию. Николай Кульбака — о том, ждет ли Китай новый экономический шок

3 марта влиятельный американский журнал The Wall Street Journal опубликовал колонку, озаглавленную „Мир ждет новый китайский шок“, которую сразу же перепечатали многие российские издания. Речь в ней шла о том, что китайская экономика накануне нового большого рывка, сопоставимого с бумом начала 1990-х, когда многие страны всерьез боялись за свое внутреннее производство, с трудом конкурировавшее с дешевыми китайскими товарами, заполонившими весь мир. В колонке предполагается, что Китай снова сделает нечто подобное и погрузит экономику развитых стран в кризис.
Дальше в колонке предполагается, что Пекин удвоит экспорт, чтобы оживить рост страны. А поскольку китайские заводы сейчас производят больше продукции, чем нужно самому Китаю, то, опираясь на дешевые государственные кредиты, китайские компании заполонят своей продукцией зарубежные рынки.
Определенная логика в этих словах, безусловно, имеется. Экономика Китая сейчас намного крупнее, чем в 1990-е. По данным Всемирного банка, на долю страны в 2022 году приходился 31% мирового промышленного производства и 14% всего экспорта товаров. Двумя десятилетиями ранее доля Китая в производстве составляла менее 10%, а в экспорте — менее 5%.
Однако, прежде, чем делать выводы, давайте посмотрим реальное положение дел в китайской экономике. Для начала обратимся к участию Китая в международной торговле. Оказывается, за последние два года с китайским экспортом происходит все ровно наоборот. Он не растет, а непрерывно снижается. Причем от месяца к месяцу.
Лишь в марте и апреле 2023 года китайский экспорт превосходил значения годичной давности.
А что же у нас с торговлей по странам? Вот динамика экспорта за 2022−2023 год для десяти крупнейших торговых партнеров Китая. На их долю приходится более половины всего китайского экспорта.
Получается, что в 2023 году Россия оказалась почти единственной страной из первых десяти крупных потребителей, куда Китай существенно увеличил экспорт своей продукции. На 5% вырос китайский экспорт в Мексику, на 3% — в Арабские Эмираты, на 13% — в Саудовскую Аравию и на 14% — в Турцию.
Правда, есть еще несколько стран, где китайский экспорт аномально вырос. Это Узбекистан (+65%), Казахстан (+51%) и Киргизия (+28%). Нетрудно догадаться, что весь этот дополнительный экспорт на самом деле идет в Россию.
Итак, в 2023 году китайский экспорт упал на 5,9%, но при этом экспорт в Россию вырос на 45%, а с учетом поставок через соседние страны и вовсе стал раза в два больше. Таким образом, если убрать поставки в Россию, то весь остальной китайский экспорт снизился в 2023 году примерно на 8%.
Остается вопрос: может ли Китай увеличить свой экспорт, снижая цены? За последние годы уровень зарплат в Китае существенно вырос. Из-за этого Китай сейчас попал в классическую ловушку среднего дохода. Если раньше его экспорт опирался на низкую стоимость рабочей силы и дешевые ресурсы, то теперь цена труда в Китае выросла, а вместе с ней и цены. И снизить их уже не удастся.
Единственный способ снизить цены на экспортные товары в Китае — это девальвация. Но это очень опасный способ, следствием которого станет рост инфляции, а также удорожание ресурсов, приобретаемых китайскими компаниями в других странах, в том числе нефти и продуктов питания. Кстати, для России это будет серьезной катастрофой, ведь Китай сейчас — главный российский торговый партнер.
Так что с большой вероятностью нового китайского экономического бума мы не увидим. Хочется верить, что не увидим и серьезного краха.
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