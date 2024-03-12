МНЕНИЕ | Все в Россию. Николай Кульбака — о том, ждет ли Китай новый экономический шок

3 марта влиятельный американский журнал The Wall Street Journal опубликовал колонку, озаглавленную „Мир ждет новый китайский шок“, которую сразу же перепечатали многие российские издания. Речь в ней шла о том, что китайская экономика накануне нового большого рывка, сопоставимого с бумом начала 1990-х, когда многие страны всерьез боялись за свое внутреннее производство, с трудом конкурировавшее с дешевыми китайскими товарами, заполонившими весь мир. В колонке предполагается, что Китай снова сделает нечто подобное и погрузит экономику развитых стран в кризис.

Дальше в колонке предполагается, что Пекин удвоит экспорт, чтобы оживить рост страны. А поскольку китайские заводы сейчас производят больше продукции, чем нужно самому Китаю, то, опираясь на дешевые государственные кредиты, китайские компании заполонят своей продукцией зарубежные рынки.

Определенная логика в этих словах, безусловно, имеется. Экономика Китая сейчас намного крупнее, чем в 1990-е. По данным Всемирного банка, на долю страны в 2022 году приходился 31% мирового промышленного производства и 14% всего экспорта товаров. Двумя десятилетиями ранее доля Китая в производстве составляла менее 10%, а в экспорте — менее 5%.

Однако, прежде, чем делать выводы, давайте посмотрим реальное положение дел в китайской экономике. Для начала обратимся к участию Китая в международной торговле. Оказывается, за последние два года с китайским экспортом происходит все ровно наоборот. Он не растет, а непрерывно снижается. Причем от месяца к месяцу.

Лишь в марте и апреле 2023 года китайский экспорт превосходил значения годичной давности.

А что же у нас с торговлей по странам? Вот динамика экспорта за 2022−2023 год для десяти крупнейших торговых партнеров Китая. На их долю приходится более половины всего китайского экспорта.