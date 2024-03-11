ВИДЕО | Сильнейшая диск-гольфистка Эстонии начала сезон с убедительной победы в США

Таттар преодолела в четверг 18 корзин за 60 бросков и в пятницу за 63 броска. Такой результат позволил ей занимать в общем зачете третье место. Однако в субботу она заняла первое место, опередив в финальном раунде свою ближайшую соперницу Эллу Хансен на пять бросков.

В воскресенье победа Таттар уже не вызывала никаких сомнений и ей даже удалось увеличить отрыв от ближайших соперниц. Кристин преодолела 18 корзин за 62 броска, а ее общий счет за четыре дня составил -20.

За Таттар следовали американки Скоггинс (-13) и Хэндли (-11). Финка Эвелина Салонен (-10) стала четвертой.

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