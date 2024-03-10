Латвийские ученые создали вещество, которое позволит лечить малярию

Элина Лидумниеце — одна из ученых Латвийского института органического синтеза, которая добивается успеха в разработке нового лекарства, сообщает Латвийское телевидение. Недавно она удостоилась награды имени Соломона Хиллера для молодых докторов в биомедицине за работу над разработкой препарата от малярии.

"Этот проект я переняла у коллеги, который раньше занимался этой темой. Были небольшие наработки, был найден энзим, что очень актуально в цикле жизни малярии. Со временем обнаружили, что если этот энзим ограничить, мы можем остановить распространение малярии как болезни", — пояснила ученая.

В ходе исследований Элина разработала соединения, которые деактивируют энзим. Возможно, в будущем их можно будет использовать для создания лекарства от малярии.

В Латвийском институте органического синтеза отмечают, что в рамках докторской диссертации Лидумниеце совершила открытие мирового уровня, получив признательность Академии наук.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала новую вакцину от малярии R21, которую создали в Оксфордском университете. Она недорогая (каждая доза стоит 2–4 доллара США, и на человека требуется четыре дозы) и может производиться массово.

R21 - лишь вторая в истории вакцина от малярии, которую поддержала ВОЗ. Первая была разработана компанией GSK, и была допущена к широкому применению в 2021 году.

Крупнейший в мире производитель вакцин — Индийский институт сыворотки крови — готов выпускать более 100 миллионов доз R21 в год, отмечает Русская служба Би-би-си.

Малярия убивает сотни тысяч человек в год — в основном младенцев и маленьких детей — и является одной из крупнейших проблем человечества. У ученых ушло более столетия для разработки эффективных вакцин против этого заболевания.