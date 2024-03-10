Кристьян Ильвес занял 3-е место на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло

В прыжках с трамплина Ильвес улетел на 125 метров. Лучший результат показал норвежец Ярл Магнус Риибер, который улетел на 134,5 метра.

Прыжки с трамплина:

Перед лыжной гонкой на 10 км Ярл Магнус Риибер опережал австрийцев Йоханнеса Лампартера на 30 секунд и Франца-Йозефа Рерля на 1,11 минуты. Ильвес уступал Рииберу 1,36 минуты.

Австриец Томас Реттенеггер, стартовавший на три секунды позже Ильвеса, догнал эстонца, но довольно быстро отстал. Реальных угроз сзади тоже не было. Ильвес настиг Рерля перед последним кругом, долгое время держался за ним и на последнем подъеме обогнал его.

Риибер уверенно контролировал ход лыжной гонки и финишировал первым, а Лампартер (+1.10,6) занял второе место. Ильвес уступил Рииберу 2.24 минуты, а Рерлю - 2.29,5.

В субботу, 9 марта, эстонский двоеборец Кристьян Ильвес занял 8-е место на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло.

Результаты воскресного этапа:

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