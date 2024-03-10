Трудный Рамадан. Израильтяне и палестинцы готовятся к возможному обострению в Иерусалиме в священный месяц
Прекращение боевых действий до начала священного для мусульман месяца еще недавно казалось возможным — Израиль и ХАМАС через посредников вели в Каире переговоры о деэскалации и обмене заложников на заключенных палестинцев в израильских тюрьмах.
Однако на минувшей неделе они закончились безрезультатно, хотя, по данным египетских источников, в воскресенье посредники вновь встретятся с делегацией ХАМАС, чтобы попытаться достичь соглашения с Израилем.
В пятницу президент США Джо Байден заявил, что сделка между ХАМАС и Израилем „выглядит непростой“, хотя он и верит в лучшее.
Посол США в Израиле Джек Лью ранее заявил, что если сделка не будет достигнута, то реализовать более широкую стратегию США, включая мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией, будет невозможно.
„Пауза в боевых действиях увеличит вероятность затишья на севере страны и повысит вероятность нормализации отношений с Саудовской Аравией. На всех уровнях кризис с заложниками должен быть завершен“, — сказал он.
Неспокойный Рамадан
Израильские власти контролируют комплекс в Старом городе Иерусалима, известный мусульманам как Аль-Харам аш-Шариф, а евреям — как Храмовая гора.
Сотни тысяч мусульманских верующих пытаются попасть в мечеть Аль-Акса — третье по святости место в исламе после Мекки и Медины, — для специальных молитв, совершаемых только в Рамадан. Рядом с мечетью Аль-Акса находится Западная стена, самое святое место молитвы для иудеев.
Израиль усиливает меры безопасности в Иерусалиме. Тысячи полицейских размещены в Старом городе, где в мечети Аль-Акса ожидаются десятки тысяч верующих ежедневно.
„Рамадан в этом году выпал на тяжелое время для палестинского народа. Они переживают трагедию, убийства, войну против человечества, геноцид. Поэтому в муниципалитете Хеврона мы решили отметить Рамадан только религиозными ритуалами, запретив все празднования и украшение улиц“, — сказал Абу Снейне, мэр города Хеврон, расположенного в 30 километрах от южного Иерусалима.
ХАМАС призвал палестинцев активнее посещать мечеть во время священного месяца, а Израиль в ответ обвинил движение в „стремлении поджечь регион во время Рамадана“.
В субботу Израиль сообщил, что директор ЦРУ Билл Бернс тайно встретился с директором израильского Моссада Дэвидом Барнеа в Иордании в пятницу, чтобы обсудить усилия по достижению сделки по освобождению заложников в Газе.
„ХАМАС стремится поджечь район во время Рамадана за счет палестинских жителей сектора Газа“, — говорится в заявлении Моссада о встрече Бернса и Барнеа. — ХАМАС отказывается идти на уступки и дает понять, что не заинтересован в сделке“.
Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда в пятницу призвал сделать так, чтобы месяц Рамадан стал эскалацией „Потопа Аль-Аксы“ — так ХАМАС назвал нападение на Израиль 7 октября.
В видеообращении, опубликованном в телеграме в пятницу, Абу Обейда назвал Рамадан „месяцем победы, месяцем джихада“ и заявил, что группировка защищает честь мусульман всего мира в Газе.
„Мы призываем наш народ пройти маршем по Иерусалиму… помолиться в мечети… и остановить оккупацию, ведущую к контролю и разделению. Мечеть Аль-Акса принадлежит нам“.
В начале марта глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания, живущий в Катаре, призвал исламистские группировки на Ближнем Востоке, многие из которых поддерживает Иран, усилить атаки на Израиль во время Рамадана, призвав к „широкому и международному движению за снятие блокады с мечети Аль-Акса“.
Хью Ловатт из Европейского совета по международным отношениям считает, что наступление Рамадана несет угрожающие последствия для всего региона: „У ХАМАС есть возможность мобилизовать палестинцев в Израиле и на Западном берегу на том основании, что Харам аш-Шариф находится под угрозой… Насилие в священном месте может легко спровоцировать насилие в других местах, на Западном берегу или даже за границей Израиля, например, в Ливане“.
Ограничения и провокации
То, как пройдет Рамадан в этом году, во многом зависит от событий в Газе, а также от ограничений, наложенных Израилем.
Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал ввести жесткие ограничения на доступ израильских граждан-мусульман к мечети Аль-Акса, заявив, что это необходимо для того, чтобы не дать ХАМАС „праздновать победу“, пока израильские заложники остаются в плену в Газе. Бен-Гвир порекомендовал премьер-министру Биньямину Нетаньяху запретить молиться в мечети в этот Рамадан даже мусульманскому меньшинству Израиля, составляющему около 18% населения страны.
Однако Нетаньяху отверг этот план и заявил, что верующим будет разрешено посещать мечеть в первую неделю Рамадана, как и раньше, а ситуация с безопасностью и правила посещения еженедельно будут оцениваться и, если надо, пересматриваться.
Пока неясно, сколько верующих Израиль допустит к Аль-Аксе. По мнению наблюдателей, наиболее вероятным поводом для протестов и, возможно, насилия станет введение жестких ограничений на молитвы в мечети. Однако допуск мусульман к молитве в Рамадан поможет ослабить напряженность.
С тех пор как Израиль захватил Восточный Иерусалим, включая эту часть Старого города, у Иордании во время ближневосточной войны 1967 года, оккупировал и аннексировал его, это место стало символом борьбы палестинцев.
В 2000 году визит тогдашнего лидера израильской оппозиции Ариэля Шарона на вершину священной горы, как считается, послужил толчком ко Второму палестинскому восстанию, которое палестинцы называют „Интифадой Аль-Аксы“.
Здесь часто происходят столкновения между израильскими силами безопасности и палестинскими верующими, особенно во время Рамадана.
Напряженность также возрастает каждый раз, когда в Старом городе проходят марши израильских националистов, а также в ответ на призывы ультраправых Израиля изменить давно установленные правила, разрешающие евреям посещать комплекс, но не молиться там.
В мае 2021 года обострившаяся напряженность в Иерусалиме вылилась в насилие у Аль-Аксы. После этого ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму. За этим последовала короткая военная операция в Газе и столкновения еврейских и арабских жителей Израиля.
В прошлом году, когда Рамадан совпал по времени с еврейским праздником Песах, появились сообщения, что еврейские экстремисты планируют совершить ритуальное жертвоприношение козла на Храмовой горе.
Не доверяя израильской полиции, сотни мусульман забаррикадировались в Аль-Аксе, откуда их выгоняли с помощью шумовых гранат.
Правда, в этом году Рамадан не совпадает ни с одним крупным иудейским праздником.
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