Трудный Рамадан. Израильтяне и палестинцы готовятся к возможному обострению в Иерусалиме в священный месяц

ХАМАС призвал палестинцев активнее посещать мечеть во время священного месяца, а Израиль в ответ обвинил движение в „стремлении поджечь регион во время Рамадана“.

„Рамадан в этом году выпал на тяжелое время для палестинского народа. Они переживают трагедию, убийства, войну против человечества, геноцид. Поэтому в муниципалитете Хеврона мы решили отметить Рамадан только религиозными ритуалами, запретив все празднования и украшение улиц“, — сказал Абу Снейне, мэр города Хеврон, расположенного в 30 километрах от южного Иерусалима.

Израиль усиливает меры безопасности в Иерусалиме. Тысячи полицейских размещены в Старом городе, где в мечети Аль-Акса ожидаются десятки тысяч верующих ежедневно.

Сотни тысяч мусульманских верующих пытаются попасть в мечеть Аль-Акса — третье по святости место в исламе после Мекки и Медины, — для специальных молитв, совершаемых только в Рамадан. Рядом с мечетью Аль-Акса находится Западная стена, самое святое место молитвы для иудеев.

Израильские власти контролируют комплекс в Старом городе Иерусалима, известный мусульманам как Аль-Харам аш-Шариф, а евреям — как Храмовая гора.

„Пауза в боевых действиях увеличит вероятность затишья на севере страны и повысит вероятность нормализации отношений с Саудовской Аравией. На всех уровнях кризис с заложниками должен быть завершен“, — сказал он.

Посол США в Израиле Джек Лью ранее заявил, что если сделка не будет достигнута, то реализовать более широкую стратегию США, включая мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией, будет невозможно.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что сделка между ХАМАС и Израилем „выглядит непростой“, хотя он и верит в лучшее.

Однако на минувшей неделе они закончились безрезультатно, хотя, по данным египетских источников, в воскресенье посредники вновь встретятся с делегацией ХАМАС, чтобы попытаться достичь соглашения с Израилем.

Прекращение боевых действий до начала священного для мусульман месяца еще недавно казалось возможным — Израиль и ХАМАС через посредников вели в Каире переговоры о деэскалации и обмене заложников на заключенных палестинцев в израильских тюрьмах.

В субботу Израиль сообщил, что директор ЦРУ Билл Бернс тайно встретился с директором израильского Моссада Дэвидом Барнеа в Иордании в пятницу, чтобы обсудить усилия по достижению сделки по освобождению заложников в Газе.

„ХАМАС стремится поджечь район во время Рамадана за счет палестинских жителей сектора Газа“, — говорится в заявлении Моссада о встрече Бернса и Барнеа. — ХАМАС отказывается идти на уступки и дает понять, что не заинтересован в сделке“.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда в пятницу призвал сделать так, чтобы месяц Рамадан стал эскалацией „Потопа Аль-Аксы“ — так ХАМАС назвал нападение на Израиль 7 октября.

В видеообращении, опубликованном в телеграме в пятницу, Абу Обейда назвал Рамадан „месяцем победы, месяцем джихада“ и заявил, что группировка защищает честь мусульман всего мира в Газе.

„Мы призываем наш народ пройти маршем по Иерусалиму… помолиться в мечети… и остановить оккупацию, ведущую к контролю и разделению. Мечеть Аль-Акса принадлежит нам“.

В начале марта глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания, живущий в Катаре, призвал исламистские группировки на Ближнем Востоке, многие из которых поддерживает Иран, усилить атаки на Израиль во время Рамадана, призвав к „широкому и международному движению за снятие блокады с мечети Аль-Акса“.

Хью Ловатт из Европейского совета по международным отношениям считает, что наступление Рамадана несет угрожающие последствия для всего региона: „У ХАМАС есть возможность мобилизовать палестинцев в Израиле и на Западном берегу на том основании, что Харам аш-Шариф находится под угрозой… Насилие в священном месте может легко спровоцировать насилие в других местах, на Западном берегу или даже за границей Израиля, например, в Ливане“.

Ограничения и провокации

То, как пройдет Рамадан в этом году, во многом зависит от событий в Газе, а также от ограничений, наложенных Израилем.