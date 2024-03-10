Эксклюзив Delfi | „Агрессия никуда не исчезла“. Может ли Россия начать эскалацию в Грузии?

Грузинские Южная Осетия и Абхазия остаются под оккупацией РФ в результате войны августа 2008 года. И, несмотря на политику нынешнего грузинского правительства, пытающегося не провоцировать Россию, это остается проблемой номер один, как и отсутствие "подушки безопасности".

После вторжения России в Грузию, а потом и Украину ряд политиков и экспертов неоднократно заявляли, что если бы эти двум странам дали План действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите в Румынии в апреле 2008-го, то всех этих войн могло бы не произойти. До сих пор Грузия так и не получила ПДЧ, и несмотря на общие миссии с Альянсом и учения, не имеет гарантий 5-й статьи.

В то же время Россия считает восточное побережье Черноморского региона зоной своих интересов. И собирается наращивать свое присутствие там, в частности, построив в Абхазии свою военно-морскую базу. "Агрессия и оккупация присутствует и никуда не исчезла, - отмечает Пхаладзе, - и наоборот - заявление российской стороны перед дислокацией черноморского флота на оккупированной территории Грузии, речь, в частности, об Очамчире".

По мнению эксперта, Грузии грозит эскалация со стороны России как в случае победы в Украине, так и поражения. "В случае неудачи в Украине, для спасения лица, как говорится, может понадобиться маленькая победоносная война. Это термин, который не я придумал, а всем хорошо знакомый еще с 2008 года, как раз в очередной этап агрессии против Грузии", - отмечает Пхаладзе.