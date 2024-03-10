Эксклюзив Delfi | „Агрессия никуда не исчезла“. Может ли Россия начать эскалацию в Грузии?
Если Россия достигнет успеха в Украине, то в следующий целью может статья Грузия, считает экс-министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта. Он настаивает, что США должны сотрудничать с этой страной в то время как Грузия сближается политически и экономически с Китаем и пытается лавировать в отношениях с Западом и РФ. Вероятность начала Россией "маленькой победоносной войны" в Грузии остается высокой, поскольку РФ не намерена останавливаться на Украине, считает профессор Грузинского Института Общественных Тенгиз Пхаладзе. Предлагаем вашему вниманию интервью литовского портала Delfi.
Грузинские Южная Осетия и Абхазия остаются под оккупацией РФ в результате войны августа 2008 года. И, несмотря на политику нынешнего грузинского правительства, пытающегося не провоцировать Россию, это остается проблемой номер один, как и отсутствие "подушки безопасности".
После вторжения России в Грузию, а потом и Украину ряд политиков и экспертов неоднократно заявляли, что если бы эти двум странам дали План действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите в Румынии в апреле 2008-го, то всех этих войн могло бы не произойти. До сих пор Грузия так и не получила ПДЧ, и несмотря на общие миссии с Альянсом и учения, не имеет гарантий 5-й статьи.
В то же время Россия считает восточное побережье Черноморского региона зоной своих интересов. И собирается наращивать свое присутствие там, в частности, построив в Абхазии свою военно-морскую базу. "Агрессия и оккупация присутствует и никуда не исчезла, - отмечает Пхаладзе, - и наоборот - заявление российской стороны перед дислокацией черноморского флота на оккупированной территории Грузии, речь, в частности, об Очамчире".
По мнению эксперта, Грузии грозит эскалация со стороны России как в случае победы в Украине, так и поражения. "В случае неудачи в Украине, для спасения лица, как говорится, может понадобиться маленькая победоносная война. Это термин, который не я придумал, а всем хорошо знакомый еще с 2008 года, как раз в очередной этап агрессии против Грузии", - отмечает Пхаладзе.
На данном этапе правительство Грузии, которое хоть и держит евроинтеграционный курс, но не вводит санкции против России, объясняя это нежеланием "открыть второй фронт в войне с РФ", устраивает Москву, считает глава Южнокавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Владимир Копчак. "То есть сейчас в Грузии возведена в абсолют политика „не дразнить Москву“, они ее придерживаются", - отмечает эксперт. И приводит слова спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что подходы Грузии характеризуются как стратегическое терпение.