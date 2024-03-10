В Ирландии подвели итоги референдумов: в Конституцию не будут вносить изменения определения семьи и роли женщины

В Ирландии большинство из 3,5 млн граждан, обладающих правом голоса, высказались против того, чтобы вносить изменения в закрепленное в конституции определение "семьи" и убрать из Основного закона пассаж о роли в обществе женщин, заботящихся о домашнем хозяйстве. В ночь на воскресенье, 10 марта, были объявлены окончательные результаты этого двойного референдума: против первой инициативы проголосовали 67,7% участников, против второй - 73,9%.

Согласно принятой в 1937 году статье 41 Конституции Ирландии, „семья“ является „естественной, первичной и фундаментальной единицей общества“. Эту формулировку предлагалось дополнить словами: „Семья - независимо, основывается ли она на браке или других долгосрочных отношениях“. Критики такой поправки указывали на расплывчатость подобной формулировки. Некоторые даже полагали, что она узаконит на конституционном уровне многоженство и многомужество и будет стимулировать приток в Ирландию мигрантов, стремящихся к воссоединению с „семьей“.

Что касается роли женщины в обществе, то участники референдума, прошедшего 8 марта, отвергли идею убрать из конституции слова о том, что "женщина посредством ее жизни в домашнем хозяйстве является опорой для государства, без которой общее благополучие недостижимо".

Премьер-министр Ирландии о результатах референдумов

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар признал, что инициативы его кабинета провалились. "Наша ответственность состояла в том, чтобы убедить большинство людей проголосовать "за", и мы явно потерпели поражение", - заявил он.

Между тем лидер оппозиционной партии Sinn Féin Мэри Лу МакДональд указала, что референдумы провалились потому, что перед их проведением правительство не посоветовалось с оппозицией и "другими группами интересов". Она высказала сожаление по поводу того, что правительство стало "действовать в одиночку" и "получило свой ответ".

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