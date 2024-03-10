Корабли ВМФ РФ не выходят в Черное море пятые сутки

Российские военные корабли не выходят на боевое дежурство в Черное море уже пятые сутки подряд после потери патрульного корвета „Сергей Котов“, утверждают ВСУ. Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро воскресенья, 10 марта, в акватории Черного моря не было ни одного корабля ВМФ РФ. При этом, по данным украинских военных, три российских военных корабля находятся в Средиземном море, еще один - в Азовском.

Накануне в пресс-службе командования Сил обороны юга Украины заявили, что в Черном море уже четвертые сутки не фиксируется боевого дежурства российского флота, а ракетоносцы находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

ВСУ: Украина перехватила инициативу в Черном море

Как заявил в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, количество кораблей РФ в портах аннексированного Крыма сведено до минимума - остались лишь те, которым не нашлось места в пунктах базирования Новороссийска, Сочи и Туапсе, но в море они не выходят. „Там (в аннексированном Крыму. - Ред.) остаются не такие ценные и не такие полезные сейчас для них активы“, - добавил он.

Ранее Плетенчук заявил, что Украина перехватила инициативу в Черном море. "Появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. Сейчас у нас это получается, но необходимо продолжать работу", - отметил представитель ВМС ВСУ.

ГУР: морские дроны поразили корабль „Сергей Котов“

В ночь на 5 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о потоплении близ Керченского пролива патрульного корабля Черноморского флота РФ „Сергей Котов“. По данным ведомства, морские дроны Magura V5 повредили ему корму и оба борта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.