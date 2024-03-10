Успейте покататься! Совсем скоро ледовый парк Ласнамяэ завершит сезон

„Я рада, что в Ласнамяэ есть широкий выбор возможностей для активного досуга. Ледовый парк Ласнамяэ с каждым годом становится всё популярнее и предлагает нашим жителям разнообразный досуг круглый год. К сожалению, зимний сезон в Ледовом парке Ласнамяэ подходит к концу, но осталось еще несколько дней, чтобы покататься на коньках. Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться этой возможностью“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Ледовый парк Ласнамяэ расположен в парке Тондираба, по адресу улица Варраку, 18. Парк открыт каждый день с 10 до 21 часа. Пожилые жители Таллинна могут кататься бесплатно по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. Каток в парке Тондираба работает до 17 марта (включительно).

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