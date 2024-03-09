Reuters: Папа Римский заявил, что Украине следует "проявить мужество поднять белый флаг“ и согласиться на переговоры

Франциск дал интервью швейцарской телекомпанией RSI еще в прошлом месяце, задолго до вчерашнего предложения президента Турции Тайипа Эрдогана провести мирный саммит между Украиной и Россией, чтобы положить конец войне.

В интервью папу Римского спросили о его позиции в споре между теми, кто утверждает, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла дать отпор российским силам, и теми, кто говорит, что это узаконит действия сильнейшей стороны (агрессора - прим.ред).

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к возможному поражению Украины, Франциск использовал термин „белый флаг“. По его словам, "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры“.

По мнению понтифика, переговоры сегодня можно вести с помощью международных держав.

“Сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. Слово „переговоры“ - смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником“, - сказал Франциск.

Папа Римский заявил, что сейчас в конфликте в Украине есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция. “Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась“, - добавил он.

„Это одна из интерпретаций, и это правда“, — сказал папа Римский, согласно предварительной стенограмме интервью и частичному видео, предоставленному Reuters . Полная версия интервью выйдет в эфир 20 марта в рамках новой культурной программы.

Reuters также обращает внимание, что Франциск впервые использовал такие термины, как „белый флаг“ или „поражение“, обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом он уже говорил о необходимости переговоров.

В минувшую пятницу, 8 марта, после встречи в Стамбуле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Эрдоган сделал предложение о начале переговоров. Однако Зеленский заявил, что, хотя он и хочет мира, но не отдаст ни части украинской территории. "Формула мира“ Зеленского предусматривает полный вывод российских войск со всей территории Украины и восстановление ее государственных границ. Кремль же исключил участие в мирных переговорах на условиях, установленных Киевом.