Министр обороны Финляндии: Россия, вероятно, усилит свое присутствие в Арктическом регионе

НАТО обладает мощным потенциалом в Арктике. Членство Швеции в альянсе также является значительным скачком вперед для обороны Финляндии. Так говорит министр обороны Антти Хяккянен (Коалиционная партия), описывая текущую ситуацию с безопасностью в Северном регионе.

В субботу Хяккянен посетил Энонтекиё, где проходят учения НАТО Nordic Response, и встретился с министрами обороны Швеции и Норвегии Полом Йонсоном и Бьорном Арилдом Грамом.

"Эти учения дают четко понять, что НАТО обладает мощным совместным оперативным потенциалом в Арктике. Оперативная совместимость между вооруженными силами различных стран альянса находится на очень высоком уровне – от Северного Ледовитого океана до Черного моря“, – сказал Хяккянен.

Крупномасштабные боевые учения, проводимые под руководством Норвегии и с участием стран НАТО, простираются на север, на территории Финляндии, Швеции и Норвегии.

"Министры обороны других стран присутствуют здесь вместе и в большом составе, что придает обороне глубину и силу“.

По словам Хяккянена, одним из ключевых вопросов развития в ближайшие годы станет улучшение транспортного сообщения между Финляндией, Норвегией и Швецией. Другими словами, насколько беспрепятственно можно будет перебрасывать войска, например, из Швеции и Норвегии в Финляндию.

Растущее присутствие России

Россия все еще ведет агрессивную войну в Украине, и ее сухопутные войска в основном сосредоточены вдали от финской границы. Однако российские военно-морские и военно-воздушные силы активно действуют в Арктическом регионе, например в Северном Ледовитом океане, считает Хяккянен.

По его словам, сейчас ситуация с безопасностью в Финляндии спокойная. Однако рано или поздно война в Украине закончится.

"В данный момент проблем нет, но можно предположить, что после окончания войны в Украине Россия усилит свое военное присутствие не только в Арктике, но и у восточной границы Финляндии“.

Для России Арктический регион стратегически важен, например, из-за его доступности и природных ресурсов.

"НАТО, оборонное сотрудничество с Северными странами и оборонный договор с США еще больше укрепят безопасность в Северном регионе“.