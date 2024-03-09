The Telegraph: Европе нужно готовиться к выходу США из НАТО

"Европейские страны-члены НАТО должны готовится к сценарию, при котором США выйдут из альянса“, — отмечают авторы статьи, ссылаясь на сообщения нескольких дипломатов.

Один из них сказал журналистам The Telegraph, что скандальные заявления Трампа, в частности об отказе помогать союзникам в случае нападения России, вызывают по меньшей мере „беспокойство“. „Никто не знает, что он намерен делать дальше“, - сказал дипломат, добавив, что страны НАТО должны разработать сценарий для ослабления зависимости Альянса от США.

Дипломат из другой страны НАТО заявил, что таким странам, как Британия, следует еще больше управлять европейской безопасностью, поскольку возможный выход США из НАТО создаст „огромный пробел“.

Третий дипломат, с которым пообщался The Telegraph, увидел позитив в опасении выхода США из НАТО. По его мнению, такая неопределенность заставит европейские страны „больше думать о собственном оборонном планировании - адекватное оно или нет?“

В статье также говорится, что европейским столицам необходимо „запланировать“ и пересмотреть нынешний оборонный потенциал в свете „угроз, исходящих от бывшего президента“.