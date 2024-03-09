Президент Турции намекнул на возможность ухода из политики

В то же время 70-летний политик выразил уверенность, что консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой он является, останется у власти даже после ухода Эрдогана с поста главы государства. Результаты местных выборов станут "благословением для моих братьев, которые придут после меня", подчеркнул политик.

Сам президент не участвует в мартовских выборах напрямую. Однако перед ПСР стоит вопрос — сможет ли она отвоевать Анкару и Стамбул у оппозиции, отмечает агентство dpa. В 2019 году мэром Стамбула в результате выборов стал Экрем Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии. Действующий президент руководил этим городом с 1994 по 1998 годы.

Из премьера — в президенты Турции

Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти в Турции более 20 лет. В 2003 году он впервые был избран премьер-министром, а в 2014-м — президентом. В 2018 году Эрдоган был переизбран на высший государственный пост. В 2023 году он вновь победил на выборах президента, однако лишь во втором туре, одержав верх над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Полномочия действующего главы государства истекут в 2028 году.

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