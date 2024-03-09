Глава МИД Польши не против отправки войск НАТО в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО в Украину. Присутствие войск Североатлантического альянса в Украине "не является немыслимым", написал польский МИД в соцсети Х в пятницу, 8 марта. "Речь идет об устрашении Путина, а не о нас, боящихся Путина", - объяснил Сикорский свою реакцию на слова Парижа.

Позиция главы МИД Польши отличается от позиции премьер-министра страны Дональда Туска. Тот несколькими днями ранее заявил, что Варшава не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину.

Реакции на заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

Резонансные слова французского лидера прозвучали на конференции в поддержку Украины 26 февраля. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - отметил Макрон.

После выступления президента Франции идею отправки своих войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия и Чехия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что у альянса нет планов отправки войск в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал прекратить дебаты по этому вопросу, а его финский коллега Антти Хяккянен особо выделил необходимость сосредоточиться на поставке Киеву вооружений, боеприпасов и денег. В то же время в поддержку позиции президента Франции высказались Литва и Латвия.