Студента в Пакистане приговорили к смертной казни из-за сообщений в WhatsApp

Суд провинции Пенджаб заявил, что подсудимый поделился фотографиями и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.

По этому же делу к пожизненному заключению был приговорен 17-летний юноша. Оба отрицают свою вину.

Богохульство в Пакистане карается смертью. Некоторых подозреваемых линчевали еще до того, как их дела были переданы в суд.

Жалоба была подана в 2022 году подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в Лахоре, столице провинции Пенджаб.

В решении суда говорится, что 22-летний мужчина был приговорен к смертной казни за создание фотографий и видео, содержащих оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.

Второму обвиняемому дали пожизненное заключение за распространение материалов.

Податель жалобы утверждал, что получил видео и фотографии с трех разных номеров мобильных телефонов.

Сотрудники FIA заявили, что проверили телефон истца и установили, что ему были отправлены „непристойные материалы“.

Адвокаты молодых людей утверждали, что они „попали в ловушку“.

Отец приговоренного к смертной казни, личность которого не разглашается, сообщил Би-би-си, что подает апелляцию в Верховный суд Лахора.

Законы против богохульства были впервые установлены британскими правителями Индии и расширены в 1980-х годах при военном правительстве Пакистана.

В августе прошлого года в восточном городе Джаранвала были сожжены десятки церквей и домов после того, как двое христиан были обвинены в осквернении Корана.