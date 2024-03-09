ВИДЕО | На российских лыжных соревнованиях девять спортсменов были госпитализированы, Елена Вяльбе обвинила лыжниц

На видео, опубликованном „Спектром“, видно, как лыжницы, спускающиеся на большой скорости с опасного спуска, теряют равновесие и падают один за другим. На заднем плане видео слышны крики спортсменов.

Гонка проходила в сложных погодных условиях. Финишировать не смогли 14 человек, по меньшей мере девять из них были доставлены в больницу.

„Девять человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья. Я не в больнице, поэтому не могу подтвердить точное количество пострадавших“, — сказала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.

По данным „Матч ТВ“, одна спортсменка также получила травму головы.

„Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице“, — приводит слова Вяльбе „Матч ТВ“.

При этом сам инцидент глава Федерации лыжных гонок объяснила „очень низким уровнем спортсменок“.

„Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Всё дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий“, — приводит слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) издание „Спорт-экспресс“.

С мнением Вяльбе не согласны некоторые спортивные издания. В частности, «Чемпионат.com» назвало уровень лыжниц «вполне серьезным»: «Среди них бежали кандидатки в юниорскую сборную России. Все участники прошли многоступенчатый отбор — это лучшие спортсменки в своем возрасте. Но перестроиться на скорости около 60 км/ч, выпрыгнув из лыжни, да еще когда происходит внезапное падение — на такое способны единицы из мировой элиты».

Как пишет „Спорт-Экспресс“, помимо очень туманной погоды, подготовка лыжной трассы также оставляла желать лучшего.

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