Баскетбол
09.03.2024, 15:31

ВИДЕО | Пярнуский „Садам“ рискует остаться за бортом плей-офф эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf

 

В субботу, 9 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ проиграл дома латвийскому клубу „Огре“ (73:82).

Перед матчем „Садам“ занимал восьмое место в турнирной таблице с 14 победами, а „Огре“ - седьмое с 15. Матч лучше начался для хозяев, которые выиграли стартовую четверть со счетом 22:19, а к середине второй четверти их преимущество составляло уже семь очков. Но затем атака хозяев выдохлась. После перерыва „Садам“ проигрывал со счетом 33:35.

В третьей четверти, при худшем раскладе, отставание составляло уже 16 очков, и „Садам“ не смог приблизиться ближе, чем на семь очков и проиграл со счетом 73:82.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии