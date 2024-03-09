Исчезновение рейса MH370 Malaysia Airlines: 10 лет одной из главных загадок в истории авиации

Супруги, которым сейчас за 60, живут в сельской местности китайской провинции Хэбэй. Большая часть их доходов уходит на оплату учебы детей, и у них никогда не было денег на путешествия.

„Я отправлюсь хоть на край света, чтобы найти своего сына“, — говорит он.

Он говорит, что хотел потрогать песок в том месте, где, возможно, его сына выбросило на берег. Он помнит, как кричал в Индийский океан Янлину, что он приехал, чтобы забрать его домой.

Ли объехал весь мир в поддержку этой кампании. По его словам, он потратил все свои сбережения на поездки в Европу и Азию, а также на пляжи Мадагаскара, где были обнаружены обломки пропавшего самолета.

Для семей тех, кто находился на борту, это были 10 лет бесконечного горя и борьбы за продолжение поисков, чтобы наконец выяснить, что произошло с рейсом MH370 и почему.

Самая масштабная и дорогостоящая поисковая операция длилась четыре года, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружить так и не удалось. Тысячи океанографов, инженеров-авиаконструкторов и поисковиков-любителей изучали фрагментарные данные о полете, пытаясь вычислить, где он закончился.

Затем он резко изменил курс, и все электронные коммуникации прервались. Самолет повернул назад и сначала пролетел над Малайзией, а затем отправился в отдаленную южную часть Индийского океана и летел, пока у него предположительно не закончилось топливо.

Самолет Boeing 777-200, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, должен был пересечь воздушное пространство Вьетнама.

8 марта 2014 года, менее чем через час после начала рутинного ночного полета из Куала-Лумпура в Пекин пилот пожелал спокойной ночи малайзийским авиадиспетчерам.

Он и его жена Лю Шуанфэн — фермеры из деревни к югу от Пекин а — изо всех сил пытались разгадать величайшую загадку в истории авиации.

„На протяжении многих лет я спрашивал, что вы имеете в виду под потерей связи? Мне кажется, что если вы потеряли связь с кем-то, вы должны иметь возможность восстановить ее“, — говорит Ли.

Именно такую причину ему озвучили в авиакомпании Malaysia Airlines, когда исчез рейс MH370, которым летел его сын Янлин.

„Когда я присутствовал на мероприятии, посвященном годовщине, я узнал, что не было организованного прочесывания береговых линий на предмет плавающих обломков. Этого просто не было сделано. В то время они тратили миллионы долларов на подводные поиски. И я подумал, что, наверное, первый обломок этого самолета просто найдет кто-то, гуляющий по пляжу. И поскольку никто этим не занимался, я решил, что смогу сделать это сам“.

Один из пестрой плеяды персонажей, втянутых в сагу о MH370, Гибсона можно назвать авантюристом-любителем. Он одевается в стиле Индианы Джонса и использует средства, вырученные от продажи семейного дома в Калифорнии, чтобы финансировать любовь к путешествиям. Он поставил перед собой задачу посетить все страны мира.

В толпе присутствовал Блейн Гибсон, который нашел больше обломков, чем кто-либо другой.

На выставке было представлено несколько обломков самолета — это единственные вещественные доказательства, которые были найдены. Среди них — элементы крыла, проржавевшие от долгого пребывания в море, с удивительно хрупкой на вид внутренней структурой.

На памятной церемонии в Куала-Лумпуре она вспоминала, как держала в руках фотографию матери, когда шла к алтарю на своей свадьбе, и как ей не хватало материнских советов, когда она переживала две тяжелые беременности.

Грейс Натан сдавала выпускные экзамены по праву в Великобритании, когда пропал MH370. На борту находилась ее мать Энн. Сегодня Грейс — адвокат с собственной консультацией в Малайзии и мать двоих маленьких детей.

За 10 лет жизни родственников изменились, но они все еще чувствуют себя прикованными к пропавшему самолету.

Янлин был одним из 153 китайских пассажиров, летевших этим рейсом. Его родители входят в число примерно 40 китайских семей, которые отказались от выплат малайзийского правительства и подали судебные иски в Китае против авиакомпании, производителя самолета и других сторон.

Теперь, будучи опытными путешественниками, они вместе с другими семьями вернулись в Малайзию на памятные мероприятия по случаю 10-й годовщины исчезновения самолета.

„До этого случая мы даже не бывали в соседнем городе Ханьдань“, — говорит его отец.

Янлин был первым человеком в их деревне, который поступил в университет, и первым, кто получил работу за границей — в телекоммуникационной компании в Малайзии. На рейсе MH370 он возвращался в Китай, чтобы получить визу.

Поиски, в которых участвовало 60 судов и 50 самолетов из 26 стран, продолжались с марта 2014-го по январь 2017 года. В начале 2018 года они были возобновлены на пять месяцев частной американской компанией Ocean Infinity, которая использовала подводные дроны для сканирования морского дна.

Эти скудные данные были использованы для расчета расстояния между самолетом и спутником в каждый час полета, что позволило определить приблизительное место крушения. Но это все еще была огромная область очень бурного и очень глубокого океана.

Затем британская компания Inmarsat зафиксировала серию из шести пингов или „рукопожатий“, которыми один из ее спутников каждый час обменивался с MH370, когда он направлялся на юг. Все остальные средства связи на самолете были отключены.

До тех пор пока не был найден флаперон, единственным доказательством того, что самолет повернул назад, были данные военных радаров в Малайзии и Таиланде, которые засекли самолет, летевший на запад над Малайским полуостровом.

Специальные шрифты, использованные в трафаретной маркировке других частей, показали, что они почти наверняка принадлежали пропавшему самолету. Ни один другой Boeing 777 никогда не разбивался в Индийском океане.

Бывший ведущий малайзийский следователь по этому делу Аслам Хан объяснил, как они идентифицировали фрагменты. Серийные номера некоторых деталей были сопоставлены с записями производителя, что позволило с уверенностью подтвердить, что они принадлежат самолету Malaysia Airlines.

Анализ преобладающих течений в южной части Индийского океана показал, что части фюзеляжа, скорее всего, были найдены в том месте, где Boeing предположительно упал.

Все найденные обломки были обнаружены спустя 16 месяцев или более после исчезновения MH370, их выбросило на различные пляжи Восточной Африки.

К тому времени на острове Реюньон был найден еще один крупный фрагмент крыла — флаперон. Это подтверждало, что самолет действительно упал в Индийский океан.

По его словам, он занимался поисками в течение года на пляжах от Мьянмы до Мальдив, прежде чем нашел первый фрагмент — вертикальный стабилизатор самолета — на песчаной отмели в Мозамбике.

Существуют и другие теории — что все находившиеся на борту потеряли сознание после резкой разгерметизации, или что внезапный катастрофический пожар или взрыв прервал связь и заставил пилотов повернуть назад. Но сложные маневры, за которыми последовал непрерывный, стабильный полет на юг в течение семи часов, делают эти версии очень маловероятными.

Тот факт, что это было сделано именно в момент, когда MH370 перемещался из воздушного пространства Малайзии во Вьетнам, наводит их на мысль, что пилот пытался скрыть маневр. И он знал, что пройдет некоторое время, прежде чем вьетнамские диспетчеры сообщат, что самолет с ними на связь не выходил.

В новом документальном фильме Би-би-си „Почему исчезают самолеты“ два французских авиаэксперта, один из которых — опытный пилот, с помощью авиасимулятора воссоздали резкий поворот, который Boeing 777 сделал над Южно-Китайским морем сразу после последнего контакта с малайзийским диспетчером. Они пришли к выводу, что такой маневр мог совершить только опытный пилот вручную.

Если принять за чистую монету данные радаров и спутников, представленные Малайзией и компанией Inmarsat (как делает большинство экспертов), и предположить, что лайнер продолжал лететь на юг, то остается только одно правдоподобное объяснение: кто-то специально направил его туда.

Шаньи утверждает, что вся гипотеза о том, что самолет повернул и полетел на юг, была сфальсифицирована. Она считает, что найденные обломки не принадлежат MH370. В своей книге журналистка поднимает вопрос о грузе, находившемся на борту, и предполагает, что самолет мог быть сбит американскими самолетами над Южно-Китайским морем из-за этого груза.

„Это непристойно“, — сказала французская журналистка Флоранс де Шаньи, глядя на выставленные фрагменты MH370. На основе своих кропотливых исследований она написала книгу — это одно из более чем 100 произведений об исчезновении самолета.

Отсутствие достоверной информации породило множество теорий (в том числе довольно диких) о том, что произошло на борту лайнера: от захвата и перелета в Россию или на американскую авиабазу на острове Диего-Гарсия до того, что он был сбит.

Британский специалист по аэрокосмическим технологиям в отставке Ричард Годфри — еще один человек, оказавшийся втянутым в водоворот MH370, — считает, что определил гораздо меньшую зону поиска, используя инновационный анализ тестовых передач коротковолнового радио, регулярно проводимых радиолюбителями.

В 2018 году Ocean Infinity просканировала подводную территорию общей площадью 112 тыс. км. Она включала в себя чрезвычайно сложную местность, например, глубокие подводные каньоны, и вполне возможно, что самолет могли не заметить.

Нынешний министр транспорта Энтони Локе попытался решить эту проблему, посетив мероприятие по случаю 10-й годовщины в Куала-Лумпуре и пообещав семьям сделать все возможное, чтобы найти пропавший самолет. Он объявил, что сейчас обсуждает с компанией Ocean Infinity возможность возобновления поисков в конце этого года.

В частных беседах некоторые малайзийские чиновники признают, что власти могли бы сделать больше. Отчасти это можно объяснить тем, что в последние годы страна переживала период чрезвычайных политических потрясений. Кроме того, пандемия была огромным отвлекающим фактором, который также не позволил семьям провести ежегодные памятные мероприятия.

С самого начала малайзийское правительство подвергалось критике со стороны семей. Сначала за то, что оно сбивчиво реагировало на первоначальные события, допустив такие промахи, как неспособность быстро принять меры и отследить MH370 военными радарами. А затем — за явное нежелание санкционировать дальнейшие поиски после того, как последняя операция Ocean Infinity завершилась в середине 2018 года.

„Мы прошли через такие американские горки. Когда они только начинали поиски, мы слышали, что они что-то видели, и тогда наши надежды были очень большими. А потом мы узнавали, что нет, это не MH370. И мы снова спускались на землю“.

Идею о том, что один из пилотов намеренно вел самолет и всех его пассажиров к гибели в океане, тоже трудно принять. Ни у одного из пилотов не было бэкграунда, который мог бы объяснить подобный поступок.

Этот метод позволит беспилотникам вести поиск более концентрированно, совершая несколько пролетов над одним и тем же районом.

„В их базе данных 1,7 млрд записей за год. Представьте себе огромную рыболовную сеть по всему земному шару, полную радиосигналов. Каждый раз, когда самолет проходит через эту сеть, он пробивает в ней дыру. Эти данные говорят о том, где находился самолет в определенное время. За шесть часов полета MH370 в южной части Индийского океана мне удалось обнаружить 313 аномалий в радиосигналах в 95 различных точках во времени. Это позволяет уточнить маршрут полета и точнее определить место крушения“.

В настоящее время метод Ричарда проходит проверку в Ливерпульском университете, который рассчитывает установить его достоверность в конце года.

Родные пассажиров рейса MH370 говорят, что их воодушевили последние обещания министра транспорта — по их словам, это долгожданная смена тона со стороны малайзийского правительства. Но они по-прежнему насторожены. Их надежды часто не оправдывались.

„Я просто хочу, чтобы самолет нашли, — говорит Гонсалес. — По крайней мере, тогда я смогу позволить своему мужу покоиться с миром. Сейчас я ничего не сделала для него, не поставила ему памятник. Я не могу, потому что ничего материального от него не осталось“.

На панихиде была установлена большая доска, на которой люди могли писать послания — надежды, сочувствия или скорби.

Ли опустился на колени, чтобы написать послание своему сыну Янлину крупными китайскими иероглифами, а затем сидел в слезах, глядя на него.

„Сынок, прошло уже 10 лет. Твои мама и папа здесь, чтобы вернуть тебя домой. 3 марта 2024 года“.