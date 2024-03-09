NBC News: республиканцы предложили предоставлять Украине невоенную помощь в виде кредитов. В качестве залога могут использовать российские активы

Ведущие республиканцы планируют разработать законопроект о внешней помощи, согласно которому невоенная помощь будет предоставляться в виде кредитов. Предполагается, что эта инициатива пройдет голосование в конгрессе и не отпугнет тех представителей Республиканской партии США, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины. План республиканцев находится на предварительных этапах и далек от завершения, отмечают источники NBC News.

Республиканцы готовы рассмотреть законопроект после того, как конгрессмены продлят финансирование правительства США после 22 марта. Два источника NBC News сообщили, что вопрос финансовой помощи Украине могут перенести на апрель, поскольку в конце марта конгресс уйдет на двухнедельный перерыв.

Предложенная инициатива предполагает, что в качестве залога для предоставления кредитов украинцам используют российские активы, конфискованные в результате санкций, сообщил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол, участвующий в обсуждении наравне с сенатором Линдси Грэмом. Маккол сказал, что это предложение заставит Россию хотя бы частично отвечать за разрушение Украины.

Линдси Грэм ранее заявил, что идея предоставить Украине кредит принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. 10 февраля Трамп написал на своем сайте Truth Social, что конгресс не должен предоставлять деньги на помощь ни одной стране, «если только это не делается в виде займа».