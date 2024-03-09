Эрдоган предложил провести в Турции мирный саммит с участием России. Зеленский отказался

«С самого начала мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне на основе переговоров. Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция, сохраняя солидарность с Украиной, продолжит работу по завершению войны справедливым миром на основе переговоров.

Зеленский рассказал, что говорил с Эрдоганом о предстоящем саммите мира в Швейцарии и рассчитывает на лидерскую роль Турции в реализации этой инициативы.

«Что касается формата инаугурационного саммита… Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат: справедливый мир, и справедливый для Украины. Поэтому пусть сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат, а уже потом будут привлекать представителей России, именно тех, кто готов к справедливому миру», — заявил Владимир Зеленский.

Украина продвигает собственную «формулу мира», которую в сентябре 2022 года предложил президент страны Владимир Зеленский. Она включает в себя несколько пунктов — в частности, обеспечение безопасности страны, восстановление ее территориальной целостности, вывод российских войск, а также наказание России за вторжение.

14 января в Швейцарии прошла четвертая встреча по «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности. Во встрече приняли участие представители более 80 стран мира. Россию на нее, как и на предыдущие три, не позвали. В тот же день было объявлено, что в Швейцарии пройдет глобальный саммит по Украине на уровне лидеров глав государств.

Россия неоднократно критиковала украинскую «формулу мира». В Кремле называли встречи по мирному плану президента Зеленского, которые проходят без участия России, «несерьезными и смехотворными».