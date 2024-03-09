„Рыбалка с динамитом“. Как шпионы смогли подслушать в Сингапуре немецких генералов?(13)
В Сингапуре было около полуночи. Высокопоставленный офицер Люфтваффе бундесвера сидел в своем гостиничном номере. Он приехал сюда, чтобы пообщаться с представителями военной промышленности на крупнейшем в Азии авиасалоне.
День был долгим, но ложиться спать еще рано. Бригадному генералу Франку Грефе еще нужно созвониться со своим начальником — командующим ВВС Германии.
Для начальника отдела операций и учений командования ВВС в этом нет ничего особенного. Он расслабленно беседовал с двумя коллегами о „мега“ виде, который открывается из окна его номера, и о том, как он только что выпивал в соседней гостинице с невероятным бассейном.
„Нехило“, — отмечает один из его собеседников.
Наконец к беседе подключается начальник Грефе, генерал-лейтенант Инго Герхартц, и начинается разговор. В последующие 40 минут участники совещания обсуждают секретные вопросы, связанные с военной сферой, в том числе продолжающиеся дебаты о том, следует ли Германии отправлять в Украину крылатые ракеты Taurus.
При этом участники совещания не догадываются, что их подслушивают, а их беседа записывается. Через две недели аудиозапись этого совещания попадет на российский государственный канал RT.
Власти Германии не стали уточнять, вносились ли по их мнению в эту запись какие-то изменения, но подтвердили, что звонок действительно состоялся и что он был перехвачен, судя по всему, человеком в Сингапуре, связанным с российской разведкой.
В заявлениях немецких чиновников имя Франка Грефе не упоминается, однако подразумевается, что именно он неумышленно дал шпионам возможность прослушать разговор.
Сегодня о содержании этой беседы известно уже всему миру.
Четверо ее участников обсуждали, по каким целям можно было бы наносить удары ракетами Taurus немецкого производства, если канцлер Германии Олаф Шольц согласится передать их Киеву (для Германии это весьма спорный и болезненный вопрос).
Говорили также о поставках французского и британского оружия, причем была сделана весьма щекотливая ремарка о том, что в Украине якобы находится „некоторое число“ британских военнослужащих.
Так как же шпионам удалось подслушать эти секретные разговоры?
Пока что все версии сводятся к человеческой ошибке.
По данным немецких властей, утечка произошла по вине всего одного участника совещания, который воспользовался незащищенной линией, позвонив со своего мобильного телефона или использовав гостиничный Wi-Fi — подробности еще выясняются.
„Думаю, это хороший урок всем нам — не пользуйтесь гостиничным интернетом, если не хотите, чтобы ваш звонок подслушали“, — заявил на этой неделе в интервью Би-би-си посол Германии в Великобритании Мигель Бергер. Однако кому-то может показаться, что он запоздал с этим ценным советом.
Удивление вызвал и тот факт, что звонок был сделан с помощью доступного для обычных пользователей приложения WebEx. Однако Берлин утверждает, что военные пользовались сертифицированной версией этого приложения, которая обеспечивает повышенную защищенность.
По словам профессора Алана Вудворда из Центра кибербезопасности в Суррее, WebEx действительно обеспечивает сквозное шифрование „если вы используете само приложение“.
Однако если вы подключаетесь к звонку с помощью стационарного или мобильного телефона или пользуетесь в этот момент незащищенным гостиничным интернетом, безопасность уже не гарантируется, и российские шпионы могли этим воспользоваться.
По мнению профессор Вудворда, эти шпионы, скорее всего, дежурили во время проведения Сингапурского авиасалона в ожидании удобного момента.
На авиасалон, который проводится раз в два года (в этом году он проходил с 20 по 25 февраля), обычно съезжаются высокопоставленные правительственные чиновники, военные и представители промышленности.
Если вы шпион, говорит профессор Вудворд, вам всегда имеет смысл занять место на парковке или снять номер в гостинице, куда заселились участники или гости салона.
Российские шпионы теоретически могли использовать направленную антенну дальнего радиуса действия в совокупности с программным обеспечением, способным проникать в местные интернет-сети.
„По сути все эти перехваты выглядят так, словно вы дергаете за разные дверные ручки и смотрите, что из этого получится, — поясняет профессор Вудворд. — И в итоге вы находите открытую дверь“.
По мнению берлинского исследователя криптографии Хеннинга Сайдлера, немецкий офицер сделал звонок по своему мобильному телефону, и этот звонок был перехвачен шпионской антенной, которая может „переводить“ звонки на основную антенну. При этом „они (шпионы) просто слушают и записывают все, что передается“.
„Это как рыбалка с динамитом, вы бросаете динамитную шашку в пруд и смотрите, какая рыба всплывет, — говорит Сайдлер. — И это оказался их самый жирный улов“.
Берлин постарался исключить одну из циркулировавших гипотез, будто российский шпион просто подключился к конференции, и никто этого не заметил.
Власти настаивают, что хотя расследование продолжается, им уже понятно, что дело в ошибке одного человека.
По их словам, речь идет о масштабной операции по прослушиванию, и шпионам просто повезло, что они наткнулись на этот звонок, а Германии, соответственно, не повезло.
Среди тех, кто отказывается верить в то, что это могло произойти с любым, — бывший высокопоставленный офицер и депутат бундестага Родерих Кайзеветтер.
„Просто этот грандиозный провал надо было как-то прикрыть“, — считает он.
Кайзеветтер полагает, что к расслабленности привело „мышление мирного времени“.
„Это могла быть личная ошибка, однако это и сигнал о системном сбое“, — говорит он.
Он также считает, что Германия стала „легкой мишенью“ отчасти из-за „широко распространенной романтизации россиян“, восходящей еще ко временам Второй мировой войны.
Однако предположения, что в Берлине слишком мягко относятся к России, все больше раздражают немецкий истеблишмент, особенно если учесть, что Германия выделила Украине больше военной помощи, чем любая другая европейская страна.
Немецкие министры также уверены, что Москва специально опубликовала перехваченную запись в день похорон Алексея Навального в попытке отвлечь внимание общественности в самой России и внести раскол за рубежом.
Российский президент Владимир Путин играет в „коварную“ игру, на которую „мы не должны поддаваться“, заявил на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус.
Россия не стала подтверждать или отрицать, что за прослушкой совещания немецких офицеров стояли российские спецслужбы.
Но кто бы ни подключился к незащищенной линии в гостинице Сингапура той поздней февральской ночью, утечка информации нанесла Германии серьезный урон.
Она вскрыла внутренние разногласия по поводу того, стоит ли посылать в Украину крылатые ракеты Taurus, и запустила более широкую дискуссию о предполагаемых слабостях страны в сфере обороны и безопасности.
Так что Берлину лишь остается надеяться, что утечка была единичным случаем, а не верхушкой айсберга.