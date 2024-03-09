„Рыбалка с динамитом“. Как шпионы смогли подслушать в Сингапуре немецких генералов?

День был долгим, но ложиться спать еще рано. Бригадному генералу Франку Грефе еще нужно созвониться со своим начальником — командующим ВВС Германии.

Для начальника отдела операций и учений командования ВВС в этом нет ничего особенного. Он расслабленно беседовал с двумя коллегами о „мега“ виде, который открывается из окна его номера, и о том, как он только что выпивал в соседней гостинице с невероятным бассейном.

„Нехило“, — отмечает один из его собеседников.

Наконец к беседе подключается начальник Грефе, генерал-лейтенант Инго Герхартц, и начинается разговор. В последующие 40 минут участники совещания обсуждают секретные вопросы, связанные с военной сферой, в том числе продолжающиеся дебаты о том, следует ли Германии отправлять в Украину крылатые ракеты Taurus.

При этом участники совещания не догадываются, что их подслушивают, а их беседа записывается. Через две недели аудиозапись этого совещания попадет на российский государственный канал RT.

Власти Германии не стали уточнять, вносились ли по их мнению в эту запись какие-то изменения, но подтвердили, что звонок действительно состоялся и что он был перехвачен, судя по всему, человеком в Сингапуре, связанным с российской разведкой.

В заявлениях немецких чиновников имя Франка Грефе не упоминается, однако подразумевается, что именно он неумышленно дал шпионам возможность прослушать разговор.

Сегодня о содержании этой беседы известно уже всему миру.

Четверо ее участников обсуждали, по каким целям можно было бы наносить удары ракетами Taurus немецкого производства, если канцлер Германии Олаф Шольц согласится передать их Киеву (для Германии это весьма спорный и болезненный вопрос).

Говорили также о поставках французского и британского оружия, причем была сделана весьма щекотливая ремарка о том, что в Украине якобы находится „некоторое число“ британских военнослужащих.

Так как же шпионам удалось подслушать эти секретные разговоры?

Пока что все версии сводятся к человеческой ошибке.