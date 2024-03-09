Эстонский гонщик стал вторым в спринтерской гонке второго этапа „Формулы-2“

Арон, который выступает за команду „Хайтек“, показал 10-е время в квалификации в четверг.

В пятничной спринтерской гонке рядом с Ароном стартовал голландец Рихард Версхор (Трайдент). Француз Исаак Хаджар (Кампос) и норвежец Деннис Хаугер (МП Моторспорт) стартовали со второго ряда.

Арону удалось сохранить лидирующую позицию благодаря хорошему старту. На первом круге появился автомобиль безопасности, так как Виктор Мартен (АРТ) сошел с трассы. Когда гонка возобновилась, Арону также удалось хорошо стартовать. Однако через несколько кругов Версхор смог обогнать эстонца. Арон удерживал второе место до 18 круга, но потом его обогнал Хаугер.

Сначала победу в спринте записали на гонщика „Трайдента“ Рихарда Версхора. Хаугер был вторым, а Арон - третьим.

Через несколько часов представители „Формулы-2“ объявили, что в электронных блоках управления двигателем на машинах команды „Трайдент“ обнаружена несоответствующая правилам картография педали газа, в результате чего победитель Верхор и его товарищ по команде Роман Штанек, занявший 11-е место, были дисквалифицированы.

Таким образом, победа досталась Хаугеру, Арон поднялся на вторую строчку, пилот „Ван Амерсфорт“ Энцо Фиттипальди – на третью

В общем зачёте по-прежнему лидирует Зейн Мэлоуни (41 очко), на вторую позицию вышел Арон (28), следом располагаются пилот „Кампоса“ Пепе Марти (26), Хаугер (16) и гонщик „Инвикты“ Габриэль Бортолето (15).

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