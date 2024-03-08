ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (744-й день) | В Белгородской области два человека погибли в результате атаки дронов-камикадзе, Эрдоган предложил провести российско-украинский саммит
Подводим итоги очередного дня войны.
Полная цитата Зеленского о том, с какими представителями России он готов разговаривать и когда
Опубликован полный текст ответа президента Украины на предложение турецкого президента провести российско-украинский саммит мира.
„Сегодня мы много говорили о нашей Формуле мира. […] Я проинформировал господина президента о подготовке глобального Саммита мира на уровне лидеров, организуемого в Швейцарии — инаугурационного Саммита мира“, — сказал Владимир Зеленский.
„Что касается самого формата инаугурационного Саммита: мы не видим представителей России на этом Саммите. Мы не видим, как могут приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат справедливого мира и именно справедливого для Украины“, — продолжил он.
„Сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат. А уже потом будут привлекать представителей России — именно тех, кто будет готов к справедливому миру“, — сказал Зеленский.
Эрдоган предложил провести российско-украинский саммит
После встречи президентов Украины и Турции в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган, сидя рядом с Владимиром Зеленским, заявил, что Анкара готова принять российско-украинский саммит ради завершения войны. „Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия“, цитирует его „Интерфакс-Украина“.
Зеленский, со своей стороны, сказал лишь, что российский представитель может быть приглашен на следующую встречу после того, как дорожная карта мира будет обсуждена и согласована Украиной и ее союзниками на их следующей встрече в Швейцарии, передает Reuters.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция Эрдоган поддерживает „территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего стратегического партнера — Украины“.
Минобороны РФ сообщает о сбитии еще двух беспилотников над Белгородской областью
Министерство обороны России сообщает, что над Белгородской областью около 18:30 по московскому времени (15:30 по Гринвичу) сбиты два украинских „БПЛА самолетного типа“.
В течение дня российские власти сообщали уже как минимум о двух атаках дронов в Белгородской области.
Независимого подтверждения их заявлений на данный момент нет, украинская сторона это также не комментировала.
МИД Украины: Zara, Pull&Bear, Bershka и другие бренды группы Inditex снова откроют магазины в стране
Магазины этих брендов в Украине были закрыты 24 февраля 2022 года, в первый день российского вторжения, писала „Экономическая правда“. В начале марта газета Financial Times выяснила, что магазины начнут открываться заново в апреле. Сообщалось, что первыми возобновят работу 20 магазинов, в том числе в торговых центрах Киева.
„Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу“, — заявили в МИД Украины. В 2023 году в Украине начали возобновлять работу магазины H&M и рестораны „Макдоналдс“.
В Белгородской области два человека погибли в результате атаки украинских дронов-камикадзе
Это произошло на окраине села Рождественка Грайворонского городского округа, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Еще один человек оказался тяжело ранен.
По словам Гладкова, атаке также подвергся поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа; в результате взрыва, который произошел на сельскохозяйственном предприятии, никто не пострадал. Еще один беспилотник был сбит в Краснояружском районе.
Главное из сводки Минобороны РФ за 2-8 марта
За этот период ВС РФ нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками.
В сообщении говорится, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южно-Донецком направлениях и заняли более выгодные рубежи на Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях.
На Купянском направлении российские подразделения нанесли поражение украинским войска в районах Купянска, Песчаного и Берестового Харьковской области.
На Донецком направлении российские войска нанесли поражение силам противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное и отразили восемь контратак в районах Красногоровки, Новомихайловки и Победа Донецкой области.
На Авдеевском направлении российские военные нанесли поражения украинским подразделениями в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка Донецкой области и отразили контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ нанесли поражение украинским силам в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донейкой области и Малиновка Запорожской области, а также отразили контратаки в районе Водяного Донецкой области.
На Херсонском направлении российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области. В районе Работина были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ.
За неделю российские авиация и ПВО сбили, как утверждается, cамолет МиГ-29, пять крылатых ракет Storm Shadow, управляемую ракету ЗРК Patriot, семь управляемых авиабомб Hammer, 33 снаряда HIMARS и 796 беспилотников. Среди уничтоженной, согласно утверждению Минобороны, украинской техники было два американских танка Abrams и три пусковых установки HIMARS.
„Би-би-си“ и „Медиазона“ подтвердили по открытым источникам гибель более 46 тысяч российских военных в Украине
Как пишет „Русская служба Би-би-си“, журналисты и волонтеры установили имена 46 тысяч 678 российских военнослужащих.
„За прошедшие две недели подтвердилась гибель еще 1555 человек, что является одним из самых высоких показателей прироста за все месяцы войны“, — сказано в публикации. Этот показатель сравним с подтвержденными смертями за две недели февраля 2023 года во время наступления России в Донбассе (тогда журналисты узнали 1679 имен погибших).
Поскольку сообщения о смерти военных часто доходят до родственников с задержкой, фиксируемый нами всплеск потерь отчасти относится к последствиям штурма Авдеевки. Но поступают подтверждения и более поздних потерь, связанных с попытками развить наступление российских сил в Донецкой и Луганской областях.
„Би-би-си“ пишет, что две трети всех погибших — люди, которые до начала полномасштабной войны не были связаны с армией.
Больше всего потерь сейчас несут отправившиеся на фронт добровольцы (плюс 382 подтвержденных погибших за две недели), мобилизованные (плюс 219 погибших), и завербованные из колоний заключенные (плюс 191 погибший).
Минобороны РФ: около 12:00 по Москве три украинских беспилотника были перехвачены в Белгородской области, еще один — в Курской области.
Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины
7 марта один из руководящих органов Международного агентства по атомной энергии одобрил резолюцию, которая призывает Россию срочно вывести со станции военных и «прочий неавторизованный персонал» и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины, пишет Reuters.
Как сообщает агентство, это четвертая подобная резолюция, принятая советом управляющих МАГАТЭ. Предыдущие три были приняты в 2022 году.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Сочи с Владимиром Путиным. По словам Гросси, встреча была посвящена безопасности Запорожской АЭС.
Министр обороны Франции: об отправке солдат в Украину для участия в боевых действиях речи не идет
По словам Себастьяна Лекорню, в случае отправки военных в Украину в их задачи может войти разминирование или „обучение украинских военных на украинской территории“.
В то же время министр отметил, что нынешняя ситуация отличается от обстоятельств двухлетней давности, сообщает BFMTV. В частности, он упомянул результаты прошлогоднего украинского контрнаступления, убийство российского оппозиционера Алексея Навального, блокирование помощи Украине в Конгрессе США и угрозу европейским демократиям со стороны России в киберпространстве.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки Россия нанесла четыре ракетных и 74 авиационных удара, совершила 101 обстрел из реактивных систем залпового огня и отправила на территорию Украины 37 ударных беспилотников. В результате этих атак есть погибшие и раненые, разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Авиаударам подверглись населенные пункты Бабеловка Сумской области; Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области; Ямполевка, Андреевка, Григоровка, Торецк, Дружба, Константиновка, Часов Яр, Ивановское, Новобахмутовка, Очеретино, Уманское, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
За сутки произошло 86 боевых столкновений. На Купянском направлении российские военные совершили две атаки в районе населенного пункта Синьковка. На Лиманском направлении украинские военные отразили 13 атак в районах Белогоровки Луганской области и населенных пунктов Терны, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении украинцы отразили шесть атак россиян в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские военные отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
В Новопавловском направлении российские войска 27 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. На Ореховском направлении украинские военные отразили две атаки в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении украинские войска отразили три штурма своих позиций россиянами.
Украинская авиация за сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава российских войск. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны, одной станции радиоэлектронной борьбы и одному составу горюче-смазочных материалов.
По материалам „BBC News Руссакая служба“ и „Meduza“.
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