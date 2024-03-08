ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (744-й день) | В Белгородской области два человека погибли в результате атаки дронов-камикадзе, Эрдоган предложил провести российско-украинский саммит

Полная цитата Зеленского о том, с какими представителями России он готов разговаривать и когда

Опубликован полный текст ответа президента Украины на предложение турецкого президента провести российско-украинский саммит мира.

„Сегодня мы много говорили о нашей Формуле мира. […] Я проинформировал господина президента о подготовке глобального Саммита мира на уровне лидеров, организуемого в Швейцарии — инаугурационного Саммита мира“, — сказал Владимир Зеленский.

„Что касается самого формата инаугурационного Саммита: мы не видим представителей России на этом Саммите. Мы не видим, как могут приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат справедливого мира и именно справедливого для Украины“, — продолжил он.

„Сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат. А уже потом будут привлекать представителей России — именно тех, кто будет готов к справедливому миру“, — сказал Зеленский.

Эрдоган предложил провести российско-украинский саммит

После встречи президентов Украины и Турции в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган, сидя рядом с Владимиром Зеленским, заявил, что Анкара готова принять российско-украинский саммит ради завершения войны. „Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия“, цитирует его „Интерфакс-Украина“.

Зеленский, со своей стороны, сказал лишь, что российский представитель может быть приглашен на следующую встречу после того, как дорожная карта мира будет обсуждена и согласована Украиной и ее союзниками на их следующей встрече в Швейцарии, передает Reuters.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция Эрдоган поддерживает „территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего стратегического партнера — Украины“.

Минобороны РФ сообщает о сбитии еще двух беспилотников над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщает, что над Белгородской областью около 18:30 по московскому времени (15:30 по Гринвичу) сбиты два украинских „БПЛА самолетного типа“.