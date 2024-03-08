08.03.2024, 17:32
ВИДЕООБЗОР | Клуб „Пантер“ проиграл серию плей-офф Открытого чемпионата Латвии
В пятницу, 8 марта, в рамках четвертого матча четвертьфинальной серии Открытого чемпионата Латвии таллиннский клуб „Пантер“ проиграл в Риге латвийской команде „Призма“ со счетом 3:6 и завершил свое выступление в Открытом чемпионате Латвии.
Уже на 1-й минуте первого периода Даниил Фурса с передач Даниила Царьковского и Роланда Лухта открыл счёт в матче. На 3-й минуте Артур Апфельбаумс восстановил равенство в счёте. На 9-й минуте Данил Царьковский снова вывел „Пантер“ вперед, реализовав большинство. За пять минут до конца первого периода Кристапс Лиепа снова сравнял счет.