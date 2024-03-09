„Я слышала, как женщины кричали в руках солдат.“ Как жил Изюм под российской оккупацией?

Изюм — город размером с Пярну в Харьковской области, до войны здесь проживало около 45 000 жителей. Интересно, что этот город тоже имеет точку соприкосновения с историей Эстонии - когда в 1943 году там шли жестокие бои, одновременно на стороне Германии воевал Нарвский батальон эстонских добровольцев и понес тяжелые потери под Изюмом. Но сражения мировой войны уже канули в Лету, и теперь это место известно сражениями не 1943, а 2022 года. 6 марта российские войска захватили левый берег Северского Донца, а 1 апреля — весь Изюм. Во время оккупации это был важный опорный пункт российских войск. В 2022 году он сыграл очень большую роль как опорный район в планах российского военного командования по окружению украинских частей, обороняющих Донбасс. В оккупированном городе осталось около 15 тысяч местных жителей. Пять месяцев спустя, 10 сентября, украинские войска освободили Изюм вместе с десятками других населенных пунктов в ходе контрнаступления в Харьковской области.