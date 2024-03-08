„В Эстонии могут случиться ситуации, которые выведут людей из комфорта“: в Нарве расскажут, как вести себя в чрезвычайных обстоятельствах(1)
12 марта для жителей Нарвы проведут бесплатное обучение о том, как вести себя в кризисной ситуации и уметь защитить близких в нестандартных обстоятельствах. Его организуют Спасательный департамент, проект „Соседский дозор“ и дом культуры „Ругодив“. RusDelfi расспросил организаторов, почему это важная тема и что именно будет на встрече.
„Защита населения основана на способности людей защитить себя во время кризисной ситуации до прибытия помощи и помочь друг другу в случае необходимости“, - считают в Спасательном департаменте.
Встреча 12 марта не будет скучной лекцией, организаторы обещают в дополнение к важной информации показать концертные номера и рассказать тематические интересные истории, которые случались на территории Эстонии. Спасательный департамент также проведет розыгрыш призов. По словам Тармо Антона, руководителя Ида-Вируского спасательного региона, они хотят, чтобы горожане смогли отдохнуть и пообщаться, а не только послушали важную информацию.
„Мы будем говорить про базовые потребности, например, что делать, если закроются магазины, где в этом случае можно достать еду, какие запасы у нас должны быть дома, если нет воды и не работает канализация, - рассказал Тармо. - Зачем нужны городу укрытия, где они есть в Нарве, как будут оповещать горожан, если случится что-то серьезное, - об этом тоже сообщим“, - уточнил руководитель Ида-Вируского спасательного региона. Он добавил, что на встречу могут прийти все желающие, не только жители Нарвы.
В течение нескольких лет Спасательный департамент проводит подобные встречи для руководителей квартирных товариществ и всех желающих. Как рассказал Тармо Антон, были люди на встречах, кто говорил, что готов к чрезвычайным ситуациям, а некоторые спрашивали спасателей, зачем это надо знать, неужели они угрожают войной. „Да, мы говорим и про войну тоже, - комментирует Тармо Антон. - Война сейчас идет недалеко от нас. Она может прийти и к нам из Украины. Но война - это крайний случай. В Эстонии могут случиться ситуации, которые выведут людей из комфорта: перестанут работать магазины, не будет электричества и т.п.“.
По словам Тармо, когда в прошлом году провели опрос в Эстонии, насколько люди готовы самостоятельно выжить в экстремальных ситуациях, только 14% населения ответили, что готовы.
„Мы хотим, чтобы люди понимали, обеспечение собственной безопасности - это дело каждого человека, - сказал Тармо. - Все думают, что государство все за людей сделает. Это не так. Государство придет на помощь, конечно. Но пройдет время с момента, когда что-то чрезвычайное случилось до момента, когда государство поможет. Как правило, говорят о семи днях. Эти семь дней человек должен суметь справиться сам. Люди должны быть готовы выживать. За этот промежуток времени заработает полная логистика государства: будут в доступе вода, медикаменты, еда. А может, за этот период вообще все наладится. Но когда кризис случится, важно, чтобы человек в панике не искал информацию, что делать, а уже бы знал, что можно предпринять“.
„Мы желаем, чтобы каждый житель Нарвы был достаточно осведомлен и чувствовал себя уверенно в любой ситуации“, - добавил Марек Вяльяри, генеральный директор Eesti Naabrivalve („Соседский дозор“). Он привел пример нестандартной ситуации, которая случилась в области Кили. Налетел снежный шторм и одна семья позвонила в городскую управу с просьбой, чтобы им привезли воду из магазина. Когда специалисты управы привезли воду, оказалось, что в семье есть два автомобиля на ходу, но люди решили попросить помощи извне. А управа в это время, по словам Марека, могла бы решать более насущные проблемы в условиях снежного шторма. Поэтому, на его взгляд, важно уметь действовать самим тогда, когда это возможно. „Если вы должным образом подготовитесь к кризисам, то скорее всего при некотрых проблемах вам вообще не понадобится посторонняя помощь“, - уточнил Марек.
Марек Вяльяри рассказал, что проекту „Соседский дозор“, которым он занимается, уже 20 лет. Эта идея пришла в Эстонию из Голландии, где ее инициировали полицейские. Раньше системы сигнализации были дорогими, люди объединялись в группы, чтобы лучше обеспечить свою безопасность, поэтому в то время и родилась потребность в таком проекте. Люди маленькими патрулями ходили по небольшой территории. Сейчас подобное оборудование стало дешевле, а в головах людей другая картина, считает Марек Вяльяри, но все равно проект „Соседский дозор“ важен.
„Безопасность начинается с тебя самого, с твоих соседей и идея, что соседи могут сделать общую территорию более безопасной и комфортной, - важная“, - полагает Марек. В Нарве в этом проекте участвует 6 округов, более 200 хозяйств.
Тармо Антон также рассказал, что если в городе или в стране произойдет что-то чрезвычайное, то жителям сообщат через смс об этом. А также после того, как установят сирены (в Нарве их планируют поставить в апреле - ред.), то с их помощью. „Сирены и смс - это особо опасные ситуации, например, утечка аммиака, в других случаях скорее всего оповещение будет идти через медиа“, - прокомментировал Тармо Антон.
Мероприятие состоится 12 марта в 18:00 в ДК „Ругодив“.
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