„В Эстонии могут случиться ситуации, которые выведут людей из комфорта“: в Нарве расскажут, как вести себя в чрезвычайных обстоятельствах

„Защита населения основана на способности людей защитить себя во время кризисной ситуации до прибытия помощи и помочь друг другу в случае необходимости“, - считают в Спасательном департаменте.

Встреча 12 марта не будет скучной лекцией, организаторы обещают в дополнение к важной информации показать концертные номера и рассказать тематические интересные истории, которые случались на территории Эстонии. Спасательный департамент также проведет розыгрыш призов. По словам Тармо Антона, руководителя Ида-Вируского спасательного региона, они хотят, чтобы горожане смогли отдохнуть и пообщаться, а не только послушали важную информацию.

„Мы будем говорить про базовые потребности, например, что делать, если закроются магазины, где в этом случае можно достать еду, какие запасы у нас должны быть дома, если нет воды и не работает канализация, - рассказал Тармо. - Зачем нужны городу укрытия, где они есть в Нарве, как будут оповещать горожан, если случится что-то серьезное, - об этом тоже сообщим“, - уточнил руководитель Ида-Вируского спасательного региона. Он добавил, что на встречу могут прийти все желающие, не только жители Нарвы.

В течение нескольких лет Спасательный департамент проводит подобные встречи для руководителей квартирных товариществ и всех желающих. Как рассказал Тармо Антон, были люди на встречах, кто говорил, что готов к чрезвычайным ситуациям, а некоторые спрашивали спасателей, зачем это надо знать, неужели они угрожают войной. „Да, мы говорим и про войну тоже, - комментирует Тармо Антон. - Война сейчас идет недалеко от нас. Она может прийти и к нам из Украины. Но война - это крайний случай. В Эстонии могут случиться ситуации, которые выведут людей из комфорта: перестанут работать магазины, не будет электричества и т.п.“.

По словам Тармо, когда в прошлом году провели опрос в Эстонии, насколько люди готовы самостоятельно выжить в экстремальных ситуациях, только 14% населения ответили, что готовы.