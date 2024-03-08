МНЕНИЕ | Дарья Боярова: „Мне не жмёт 8 марта, но есть вопросы к пониманию Каей Каллас демократии“

Буду ли я отмечать 8 марта?

Можно меня отхлестать аргументами про чрезмерный маркетинг и „мягкую силу“, но мне 8 марта не жмёт. Я традиционно выгуливаю все свои самые дерзкие тезисы про феминизм, равноправие и уродливое лицо скрытой дискриминации.

Спасибо, суфражисткам, что у меня есть право решать, говорить и решать, что говорить. И вот я хочу поговорить про тех, у кого хотят одно из этих прав забрать - закреплённое в Конституции право хоть что-то решать.

Со вчерашнего дня, я размышляю о словах Каи Каллас, первой женщины-премьер-министра Эстонии, которая оказалась в центре моей внутренней дискуссии о праве голоса для неграждан. Её вчерашние слова о том, что лишение права голоса будет „жестким решением“, и одновременное выражение поддержки идеи ограничения прав граждан государства-агрессора вызывают вопросы о двойных стандартах и демократических ценностях сегодняшней Эстонии.

Ёмко же она поделила всё на ноль. Конституцию написали когда-то с ошибками ТОЧКА.

Решение, которое, по её словам, сейчас хотели бы принять в правительстве, заключается в том, чтобы „приостановить право голоса“, и сделать это максимально JOKK, дабы не входить в противоречия с различными международными договорами, участником которых является и Эстония.

Эта ситуация заставляет задуматься о глубине разделения в нашем обществе и о том, как важно стремиться к единству, несмотря на различия. Однако предложение „приостановить право голоса“ для определенной группы людей, проживающих в Эстонии, поднимает вопросы о сущности демократии и о том, как легко мы готовы отказаться от её принципов.

Предложение, которое кажется „временным лишением“, может лишить права голоса 34% жителей Нарвы - примерно 18 000 человек, многие из которых внесли значительный вклад в жизнь города, платили налоги и были его частью на протяжении всей своей жизни. Это заставляет задуматься о ценности каждого голоса в демократии и о том, какие ещё права могут быть „приостановлены“ в будущем.