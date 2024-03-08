„Женщины обходят мужчин по работоспособности, целеустремленности“. Мужчины Нарвы не устали поздравлять женщин с 8 марта
Мужчины Нарвы 8 марта рассказывают, не надоел ли им этот ежегодный праздник, что бы они подарили любимым женщинам, если бы ни в чем не были ограничены, и обязательно ли дарить цветы в этот день. У дирижера, историка, музыканта, боксера, предпринимателя и актера оказались разные мнения, но во многим они схожи.
Анатолий Щура, главный дирижер и художественный руководитель Нарвского городского симфонического оркестра
– Мир, который нас окружает, устроен циклично. Ежегодное повторение одних и тех же событий создают традиции. С детства в нашей семье была замечательная традиция и в стране, в которой я рос, этот день был праздничным.
Будучи ребенком и не имея денег, я всегда делал подарок для мамы своими руками. Это делалось тайно, так как хотелось преподнести сюрприз, делалось с огромным чувством любви и благодарности. Очень хотелось маме подарить частичку своей души и выразить свою любовь к ней. В начале жизни – это мама, потом супруга и, если повезет, тогда и дочь. Мне повезло. Теперь эта замечательная традиция продолжается и в нашей семье. К счастью, мне не надоело поздравлять прекрасную половину человечества! Делаю это всегда от всей души и искренне.
Мне кажется, что когда нет никаких ограничений, тогда очень многое в жизни теряет свой смысл. Каждый раз просто невозможно удивлять какими-то крайне дорогими и фантастическими подарками.
Мне кажется, что когда нет никаких ограничений, тогда очень многое в жизни теряет свой смысл. Каждый раз просто невозможно удивлять какими-то крайне дорогими и фантастическими подарками. Все рано или поздно станет обычным. Вот только добрые, искренние чувства любви и уважения, которые мужчина проявляет к женщине, способны своей энергией вдохновлять и приносить счастье.
Хочется напомнить, что 17 марта в Нарве состоится феерическое оперное гала в Доме культуры „Ругодив“. Совместно с Нарвским симфоническим оркестром выступят гости из Италии и Армении. Прекрасные голоса и лучшие вокальные мировые шедевры не оставят никого равнодушными. Тема любви объединит знаменитые арии оперных титанов Моцарта и Россини, Чайковского и Доницетти, Пуччини и Дворжака. Праздничную программу дополнят знакомые и любимые слушателями фрагменты оперетт Кальмана и Легара. Это может быть хорошим подарком от мужчин своим прекрасным дамам.
Цветы – это обязательно! Да, тысячу раз ДА!
Александр Опенко, историк, гид, учитель
– Каждый год поздравляю милых дам с Международным женским днем 8 марта. Я работаю в школе, в основном коллектив женский и каждой коллеге обязательно дарю цветы, чтобы порадовать в этот чудесный день. Я очень люблю поздравлять и дарить подарки, получаю от этого огромное удовольствие! Ежегодно дарю любимым женщинам цветы, конфеты и другие подарки. Стараюсь каждый год придумать в качестве подарка что-то новенькое в приложение к цветам и конфетам.
Если бы у меня была такая возможность, я бы поздравил каждую женщину в мире, ведь они так прекрасны и каждая по-своему! Для меня всегда было непонятно, почему существует гендерное неравенство, почему зарплата за тот же объем работы у женщин часто меньше, чем у мужчин, почему существует другая гендерная несправедливость? В XXI веке об этом слышать просто удивительно. Женщины во многом обходят мужчин по работоспособности, целеустремленности, широте кругозора. Наверное, если бы в мире больше женщин занимало руководящие посты в государстве, то было бы меньше войн и конфликтов, а было бы больше красоты и гармонии.
Приведу пример открытки – любовного послания, спрятанного в сумочке почтальона.
Гунгербург, 1916 год.
Милая моя, как я Вас люблю!
И вы поверьте, люблю уже не как брат сестру!
Я Вас люблю так сильно!
И не любить уж не могу!
Сам я розу посадил,
Сам я буду поливать,
Сам я Вас полюбил,
Сам я буду обожать!
Крепко целую Вас, Ваня
Владимир Чердаков, музыкант, владелец AveNue club
– А куда от женщин денешься? По традиции дарю цветы, шампанское, конфеты.
При первой возможности увез бы любимую женщину в теплую страну.
Цветы дарю обязательно. Раньше покупал розы, но у нас в Эстонии с ними прям беда, поэтому перешел на тюльпаны, и дело не в цене, они и радуют глаз дольше, и очень весенние.
Всем милым дамам желаю тепла и счастья! Берегите себя, вы нам нужны. В это воскресенье у меня квартирник в Таллинне. Как раз буду поздравлять дам.
Максим Гладышев, нарвитянин, известный как Бородач, предприниматель, компания Habemees
– Поздравлять женщин не надоело. Каждый раз новое придумываю. Заказываю или делаю сам. В этом году делал сам шоколадные конфеты. В прошлом году заказывал зефирные цветы. Обязательно делаю любимому человеку и дочке подарочки. В этом году для дочки приготовил браслет “Пандора” и подвесное кресло для балкона и паровой утюг – её хотелки.
Если бы не было ограничений, то цветы были бы больше по объему, а подарок я бы сам сделал – сумочку из кожи, но пока беда со временем.
Цветы – да обязательно! Надо найти "цветочника" с хорошим вкусом и доверять ему делать букеты на основании своих пожеланий. Например, если я хочу заказать "нежный букет", я не говорю, что поставить в него, а лишь тематику. Флорист делает все сам.
Антон Николаев, депутат Нарвского горсобрания, боксер, предприниматель, компания HUSKY
– Праздник выпадает на рабочий день обычно. Я традиционно стараюсь дарить цветы и вкусности. Близких и любимых обязательно поздравляю.
Если бы не было ограничений, то собрал бы своих любимых женщин и увез бы их на Кубу.
Цветы – это нарратив, что их обязательно надо дарить. Мне больше нравится дарить подарки. На 8 марта сложно найти цветы, которые мне нравятся. В основном в магазинах много тюльпанов, я спокойно к ним отношусь, мне нравятся другие цветы. А что-то более эксклюзивное отсутствует в этот праздник и приходится покупать не очень качественные цветы за большие деньги.
Я бы хотел пожелать женщинам, чтобы наслаждались сегодня приятными словами, улыбками, подарками. Пусть только яркие и позитивные эмоции приходят. Желаю быть счастливыми и любимыми!
Мы, мужчины, очень часто забываем просто сказать женщине “спасибо, я тебя люблю, уважаю, ценю …”
Сергей Рымар, актер, ведущий мероприятий, организатор событий
– Ни в коем случае не надоел этот праздник. Это хороший теплый праздник – начало весны, пробуждение природы, красоты, начало всех начал. Ведь женщина это и есть начало. С нее или от нее начинается новая жизнь. Это день, когда можно – и даже очень нужно – немножко «притормозить в своей каждодневной суете бытия» и осознать, что мы, мужчины, очень часто забываем просто сказать женщине “спасибо, я тебя люблю, уважаю, ценю …” Просто сказать своей любимой женщине, маме, бабушке, что нам очень повезло, что они рядом. Мужчинам иногда очень сложно выражать свои эмоции и чувства, а в этот день можно это делать, не стесняясь… Удивить, конечно, современную девушку сложно, но, наверное, в этот день этого и не надо… Как мне кажется, подаренный букет цветов, оказанный знак внимания, комплимент или просто теплые слова и теплый взгляд для своих любимых женщин – самое главное… Букет потом завянет, а момент останется навсегда в памяти …
Если бы не было ограничений, то подарил бы романтический ужин на воздушном шаре где-нибудь…
А дарить цветы – это обязательно! И здесь, наверное, не важно количество цветов и какие они: розы, тюльпаны, ромашки... Здесь, на мой взгляд, самое главное аромат букета и твои эмоции, с которыми ты его покупаешь и даришь.
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