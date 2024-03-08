„Женщины обходят мужчин по работоспособности, целеустремленности“. Мужчины Нарвы не устали поздравлять женщин с 8 марта

– Каждый год поздравляю милых дам с Международным женским днем 8 марта. Я работаю в школе, в основном коллектив женский и каждой коллеге обязательно дарю цветы, чтобы порадовать в этот чудесный день. Я очень люблю поздравлять и дарить подарки, получаю от этого огромное удовольствие! Ежегодно дарю любимым женщинам цветы, конфеты и другие подарки. Стараюсь каждый год придумать в качестве подарка что-то новенькое в приложение к цветам и конфетам.

Цветы – это обязательно! Да, тысячу раз ДА!

Хочется напомнить, что 17 марта в Нарве состоится феерическое оперное гала в Доме культуры „Ругодив“. Совместно с Нарвским симфоническим оркестром выступят гости из Италии и Армении. Прекрасные голоса и лучшие вокальные мировые шедевры не оставят никого равнодушными. Тема любви объединит знаменитые арии оперных титанов Моцарта и Россини, Чайковского и Доницетти, Пуччини и Дворжака. Праздничную программу дополнят знакомые и любимые слушателями фрагменты оперетт Кальмана и Легара. Это может быть хорошим подарком от мужчин своим прекрасным дамам.

Мне кажется, что когда нет никаких ограничений, тогда очень многое в жизни теряет свой смысл. Каждый раз просто невозможно удивлять какими-то крайне дорогими и фантастическими подарками. Все рано или поздно станет обычным. Вот только добрые, искренние чувства любви и уважения, которые мужчина проявляет к женщине, способны своей энергией вдохновлять и приносить счастье.

Мне кажется, что когда нет никаких ограничений, тогда очень многое в жизни теряет свой смысл. Каждый раз просто невозможно удивлять какими-то крайне дорогими и фантастическими подарками.

Будучи ребенком и не имея денег, я всегда делал подарок для мамы своими руками. Это делалось тайно, так как хотелось преподнести сюрприз, делалось с огромным чувством любви и благодарности. Очень хотелось маме подарить частичку своей души и выразить свою любовь к ней. В начале жизни – это мама, потом супруга и, если повезет, тогда и дочь. Мне повезло. Теперь эта замечательная традиция продолжается и в нашей семье. К счастью, мне не надоело поздравлять прекрасную половину человечества! Делаю это всегда от всей души и искренне.

– Мир, который нас окружает, устроен циклично. Ежегодное повторение одних и тех же событий создают традиции. С детства в нашей семье была замечательная традиция и в стране, в которой я рос, этот день был праздничным.

Если бы у меня была такая возможность, я бы поздравил каждую женщину в мире, ведь они так прекрасны и каждая по-своему! Для меня всегда было непонятно, почему существует гендерное неравенство, почему зарплата за тот же объем работы у женщин часто меньше, чем у мужчин, почему существует другая гендерная несправедливость? В XXI веке об этом слышать просто удивительно. Женщины во многом обходят мужчин по работоспособности, целеустремленности, широте кругозора. Наверное, если бы в мире больше женщин занимало руководящие посты в государстве, то было бы меньше войн и конфликтов, а было бы больше красоты и гармонии.

Приведу пример открытки – любовного послания, спрятанного в сумочке почтальона.

Гунгербург, 1916 год.

Милая моя, как я Вас люблю!

И вы поверьте, люблю уже не как брат сестру!

Я Вас люблю так сильно!

И не любить уж не могу!

Сам я розу посадил,

Сам я буду поливать,

Сам я Вас полюбил,

Сам я буду обожать!

Крепко целую Вас, Ваня

Владимир Чердаков, музыкант, владелец AveNue club

– А куда от женщин денешься? По традиции дарю цветы, шампанское, конфеты.

При первой возможности увез бы любимую женщину в теплую страну.

Цветы дарю обязательно. Раньше покупал розы, но у нас в Эстонии с ними прям беда, поэтому перешел на тюльпаны, и дело не в цене, они и радуют глаз дольше, и очень весенние.

Всем милым дамам желаю тепла и счастья! Берегите себя, вы нам нужны. В это воскресенье у меня квартирник в Таллинне. Как раз буду поздравлять дам.

Максим Гладышев, нарвитянин, известный как Бородач, предприниматель, компания Habemees

– Поздравлять женщин не надоело. Каждый раз новое придумываю. Заказываю или делаю сам. В этом году делал сам шоколадные конфеты. В прошлом году заказывал зефирные цветы. Обязательно делаю любимому человеку и дочке подарочки. В этом году для дочки приготовил браслет “Пандора” и подвесное кресло для балкона и паровой утюг – её хотелки.