ФОТО и ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „ТалТех“, мечтающий о плей-офф, одержал важную победу

Несмотря на то, что у „ТалТеха“ было 12 побед, а у „Валмиеры“ - шесть, матч начался в равной борьбе, и за две с половиной минуты до конца первой четверти счет был равным - 15:15. Но затем эстонский клуб набрал обороты, ведь в конце первой четверти они уже выигрывали со счетом 25:17, и вскоре таллинцы завладели инициативой и пошли своим путем.