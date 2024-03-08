Баскетбол
08.03.2024, 16:23

ФОТО и ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „ТалТех“, мечтающий о плей-офф, одержал важную победу

 

В пятницу, 8 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „ТалТех“, который борется за место в плей-офф, обыграл дома латвийскую „Валмиеру“ (99:81).

Несмотря на то, что у „ТалТеха“ было 12 побед, а у „Валмиеры“ - шесть, матч начался в равной борьбе, и за две с половиной минуты до конца первой четверти счет был равным - 15:15. Но затем эстонский клуб набрал обороты, ведь в конце первой четверти они уже выигрывали со счетом 25:17, и вскоре таллинцы завладели инициативой и пошли своим путем.

Под руководством Патрика Саала, который забросил четыре дальних броска и набрал 14 очков, подопечные Алара Варрака уверенно выиграли первую половину со счетом 53:36. К перерыву игроки университетской команды реализовали ровно половину из 18 трехочковых бросков.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии