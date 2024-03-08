За рубежом
08.03.2024, 16:04

Экс-советник Путина предостерегает: „Поражение Запада в противостоянии с Россией неизбежно“

 
Кто саботировал ленд-лиз Украине?
Taavi Minnik
taavi.minnik@delfi.ee
Джо Байден подписывает Закон о ленд-лизе для Украины.
Джо Байден подписывает Закон о ленд-лизе для Украины.
ФОТО: Yuri Gripas / POOLYuri Gripas/ABACA | EPA

Западный мир в настоящее время не имеет адекватного понимания того, что происходит в Украине и России“, - отмечает экс-советник Путина Андрей Илларионов в интервью Delfi.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Закон под названием „Закон о ленд-лизе в защиту демократии Украины“ 2022 года был внесен в Конгресс США еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину в январе 2022 года. 3 мая Палата представителей США одобрила его подавляющим большинством (417 голосов за, 10 голосов против), ранее законопроект обсуждался в Сенате. Когда этот закон был принят, ожидалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу во время Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, особенно Советский Союз, оружием, техникой и продовольствием, не требуя предоплаты и без задержек в поставке.

Но все сложилось иначе, и когда в октябре 2023 года истек срок действия закона о ленд-лизе, Украина не получила от США ни оружия, ни техники в рамках этого соглашения. Андрей Илларионов, бывший советник Владимира Путина, рассказал в интервью Delfi почему была упущена историческая возможность поддержать Украину и кто стоит за подрывом ленд-лиза - Белый дом или команда Зеленского.

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