Экс-советник Путина предостерегает: „Поражение Запада в противостоянии с Россией неизбежно“

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Закон под названием „Закон о ленд-лизе в защиту демократии Украины“ 2022 года был внесен в Конгресс США еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину в январе 2022 года. 3 мая Палата представителей США одобрила его подавляющим большинством (417 голосов за, 10 голосов против), ранее законопроект обсуждался в Сенате. Когда этот закон был принят, ожидалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу во время Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, особенно Советский Союз, оружием, техникой и продовольствием, не требуя предоплаты и без задержек в поставке.