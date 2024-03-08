Человек из Кадиевки. Как 16-летний украинец стал партизаном, помог ВСУ уничтожить полторы сотни „вагнеровцев“ и взорвать здание ФСБ

Девушка, которая его разоблачила

- Я познакомился с девушкой. Мы влюбились друг в друга, — рассказывает Карякин. — Она сразу сказала, что у неё проукраинские взгляды. Я ей доверился. Потом она сама у меня спросила: „А не твой ли это твиттер „Східний“?“. И я, по своей наивности, признался. И вот через месяц она захотела вернуться к своему бывшему парню. Но она решила не просто вернуться к нему, а еще и меня ему сдать! Не знаю, чем она руководствовалась. Она ему сказала, что я украинский корректировщик. А парень этот был пророссийским активистом. Однажды он меня встретил в техникуме и первым делом сообщил, что девушка меня сдала. Он пригрозил, что мог бы рассказать обо мне своим друзьям из роты, и они меня зарезали бы, но ему это сейчас якобы не интересно. На том и разошлись… А с той девушкой мы ещё встречались три года! И вот, спустя эти три года, когда мы с ней опять расстались, ко мне ломился домой её бывший парень… потом он сказал, что мне не место в „ЛНР“ с моими проукраинскими взглядами, что мне нужно уезжать, либо мне пакет на голову наденут… Но в итоге из „ЛНР“ он уехал ещё раньше меня.