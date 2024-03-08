ТОП-9 красивых спортсменок, которые стали известными актрисами

1. Джина Карано, 41 год

Американская звезда ММА, которая начала свою спортивную карьеру с тайского бокса и прославилась как одна из первых женщин-бойцов, по завершению карьеры в спорте стала популярной актрисой, пишет Dzen.

Джина Карано успела сыграть в таких нашумевших фильмах, как „Дедпул“, „Форсаж 6“, телесериале „Мандалорец“.

Также многие поклонники знаменитости запомнили ее из промороликов компьютерной игры Command & Conquer: Red Alert 3, где она выступила в роли Наташи Волковой.

2. Ронда Роузи, 36 лет

Еще одна американская рестлерша и боец ММА, ставшая актрисой – это несравненная Ронда Роузи. О ее спортивных заслугах известно практически каждому, кто хоть немного следит за смешанными единоборствами.

Но только настоящие фанаты этой сильной красотки знают, что она сыграла несколько ролей в кино – например, филме „Неудержимые 3“ и „Форсаж 7“.

3. Дженна Ортега, 20 лет

Молодая и красивая актриса Дженна Ортега приобрела всемирную славу после роли в сериале Вэнсдей, а ролики с ее танцем стали „вирусными“ по всему интернету. Мало кто знает, но девушка чуть было не связала свою жизнь с футболом. В одном из интервью она рассказывала, что любила играть на позициях полу-защитника и нападающего.

Дженна призналась, что является поклонницей футболиста Месси и болеет за ФК „Барселона“.

4. Анна Семенович, 45 лет

Российская звезда Анна Семенович состоялась сразу в 3 направлениях – она успела побыть успешной фигуристкой, певицей в группе „Блестящие“, а также сыграть роли в фильмах „Ночной дозор“, „Дневной дозор“ и „Ирония судьбы. Продолжение“, появлялась в сериалах „Клуб“, „Реальные пацаны“ и „Литейный“.

И хотя Анна не занимала главных ролей в кино, тем не менее, ее работы пришлись по душе многим зрителям (а это важнее всех наград).

5. Эстелла Уоррен, 44 года