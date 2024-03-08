ТОП-9 красивых спортсменок, которые стали известными актрисами
Эти 9 знаменитых женщин, которые добились успехов не только в спорте, но и в кино. В список вошли самые красивые спортсменки разных времен, которые стали актрисами и снялись в нескольких известных фильмах. Здесь представлены выдающиеся красотки шоу-бизнеса.
1. Джина Карано, 41 год
Американская звезда ММА, которая начала свою спортивную карьеру с тайского бокса и прославилась как одна из первых женщин-бойцов, по завершению карьеры в спорте стала популярной актрисой, пишет Dzen.
Джина Карано успела сыграть в таких нашумевших фильмах, как „Дедпул“, „Форсаж 6“, телесериале „Мандалорец“.
Также многие поклонники знаменитости запомнили ее из промороликов компьютерной игры Command & Conquer: Red Alert 3, где она выступила в роли Наташи Волковой.
2. Ронда Роузи, 36 лет
Еще одна американская рестлерша и боец ММА, ставшая актрисой – это несравненная Ронда Роузи. О ее спортивных заслугах известно практически каждому, кто хоть немного следит за смешанными единоборствами.
Но только настоящие фанаты этой сильной красотки знают, что она сыграла несколько ролей в кино – например, филме „Неудержимые 3“ и „Форсаж 7“.
3. Дженна Ортега, 20 лет
Молодая и красивая актриса Дженна Ортега приобрела всемирную славу после роли в сериале Вэнсдей, а ролики с ее танцем стали „вирусными“ по всему интернету. Мало кто знает, но девушка чуть было не связала свою жизнь с футболом. В одном из интервью она рассказывала, что любила играть на позициях полу-защитника и нападающего.
Дженна призналась, что является поклонницей футболиста Месси и болеет за ФК „Барселона“.
4. Анна Семенович, 45 лет
Российская звезда Анна Семенович состоялась сразу в 3 направлениях – она успела побыть успешной фигуристкой, певицей в группе „Блестящие“, а также сыграть роли в фильмах „Ночной дозор“, „Дневной дозор“ и „Ирония судьбы. Продолжение“, появлялась в сериалах „Клуб“, „Реальные пацаны“ и „Литейный“.
И хотя Анна не занимала главных ролей в кино, тем не менее, ее работы пришлись по душе многим зрителям (а это важнее всех наград).
5. Эстелла Уоррен, 44 года
Эстелла Уоррен – голливудская знаменитость, родом из Канады, перешедшая из спорта в киноиндустрию. Вряд ли вы знаете о том, что перед тем, как сняться в фильмах „Гонщик“, „Планета обезьян“ и „Красавица и чудовище“ (2009 года) эта красотка состояла в олимпийской сборной по синхронному плаванию.
По уходу из профессионального спорта она поработала фотомоделью в журналах со спортивным уклоном, а потом стала довольно известной актрисой в Голливуде благодаря внешним данным и личному обаянию.
6. Кристина Асмус, 36 лет
Более известная в России как актриса сериала „Интерны“, Кристина Асмус, все детство проводила в гимнастическом зале, придерживаясь диеты и тренируясь до отказа.
Гимнасткой она была не по своему желанию, а по навету родителей, а о годах усердных занятий звезда российского кино сейчас вспоминает с неохотой.
Тем не менее, все это не помешало ей стать мастером спорта, и даже помогло в карьере: благодаря спортивному прошлому, Асмус получила роль в фильме „Чемпионы“, где все базовые элементы в первой части фильма выполняла сама, без дублёрш.
7. Олеся Судзиловская, 49 лет
Красивая российская актриса, которая была на слуху в 90-х и 2000-х годах. Олеся Судзиловская в детстве занималась художественной гимнастикой, затем обратила внимание на театр и быстро „перешла“ на телеэкраны. В основном, играла в сериалах, в том числе „Бандитском Петербурге“.
8. Коринна Эверсон, 65 лет
Американка Коринна Эверсон — побеждала в конкурсе мисс Олимпия целях 6 лет подряд, с 1984 по 1989 год. С ранних лет отличалась особой любовью к спорту.
Сыграла в таких фильмах, как „Двойной удар“ с Ван-Даммом, „Кулак закона“, „Улика“, а также сериалах „Удивительные странствия Геракла“ и „Зачарованные“.
Отошла от профессионального спорта только в 2020 году. Сейчас бывшая спортсменка и актриса продолжает следить за питанием, имеет хорошую фигуру и является приверженкой здорового образа жизни, а также активно ведет страницы в соцсетях.
9. Синтия Ротрок, 66 лет
Эта красавица-спортсменка больше знакома зрителям из 90-х. В то время в прокате были популярны боевики, а Синтия Ротрок уже успела завоевать черные пояса в нескольких видах восточных единоборств.
В списке фильмографии этой миниатюрной спортсменки значится свыше 80 работ! Её можно увидеть в таких картинах, как „Суперотряд 2“, „Коготь тигра“, „Комендантский час“, „Нью-йоркский ниндзя“ и многих других.
Именно Синтия стала прототипом Сони Блейд из серии компьютерных игр под названием „Мортал Комбат“.
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