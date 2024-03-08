ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство живет на широкую ногу за счет простых людей

2023 год показал, что правительство плохо справилось со своей работой. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что члены правительства не сумели выполнить одну из самых важных конституционных задач и создать нормальный бюджет на текущий год. Невозможно считать работу хорошо выполненной, когда имеется бюджетная дыра в размере 400 миллионов, которая будет закрываться непонятно как. По крайней мере источник ее покрытия долгое время оставался неясен.

И вот на днях стало известно, как правительство собирается преодолеть дефицит в госбюджете - элегантно и с фантазией! В планах - повышение штрафов в два раза, обложение пенсии свыше 776 евро подоходным налогом, а также введение налога на сахар. И, конечно, не надо забывать об автоналоге, чья тень уже нависает над автовладельцами.

С налогом на сахар и автомобильным налогом можно было бы примириться при условии, что эти деньги будут использованы целенаправленно: на обслуживание автомагистралей и поддержку здравоохранения. Однако на этот счет правительство не промолвило ни слова; налогоплательщик будет платить, а куда пойдут средства - неизвестно. К этой же категории относится и подоходный налог на пенсии, потому что эстонская пенсия, учитывая нынешнюю возросшую стоимость жизни, не в состоянии обогатить пенсионера, как бы ни хотелось правительству думать обратное. Даже человек, получающий пенсию больше 776 евро, не может считаться богатым.

У правительства были и другие варианты, например, обложить налогом прибыль банков, которые те получают благодаря выросшим процентным ставкам. Иными словами, если бы банки заплатили свыше 100 миллионов налогов от своей прибыли в госбюджет, они все равно остались бы с приличной прибылью. Это вовсе не равно тому, что пенсионер должен платить налог со своей скромной пенсии или сельский житель - автоналог за свою старенькую машину. Но для правительства Каи Каллас разницы, очевидно, нет, ее выбор не в пользу обычных жителей Эстонии.