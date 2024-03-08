Самые высокооплачиваемые спортсменки мира
Список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году по версии Sportico возглавила 19-летняя теннисистка Коко Гауфф. Она же стала самой юной участницей нового топ-15
Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2023 года. Его возглавила 19-летняя американская теннисистка Коко Гауфф. В этом году Коко выиграла Открытый чемпионат США, при этом призовые за участие в турнирах WTA составили менее половины ее годового заработка.
Между тем, представительницы тенниса продолжают доминировать в списках самых богатых спортивных звезд. В нынешнем списке их сразу девять из 15. Впрочем, теннис давно стал видом спорта, в котором у женщин есть больше всего возможностей заработать: составители рейтинга отмечают, что в последние два десятилетия его постоянно возглавляли имеенно теннисистки. Правда, что с тех пор, как Мария Шарапова и Серена Уильямс завершили карьеру, а Наоми Осака ее приостановила из-за беременности и родов, общая сумма заработка 15 самых успешных женщин из мира спорта сократилась. По сравнению с прошлым годом — сразу на 19%, до $174 млн.
Коко Гауфф: $22,7 млн
Призовые: $6,7 млн
Контракты: $16 млн
Возраст: 19 лет
Маркетинговый потенциал юной теннисистки стал заметен всем, когда она в 2019 году впервые вышла в третий круг Уимблдона, став самым молодым квалифаером турнира. К тому моменту у нее в спонсорах помимо New Balance (кроссовки) и Head (ракетки) был также итальянский бренд макарон Barilla. Но спустя четыре года (причем, еще и до победы на US Open-2023) в портфеле прибавились контракты с Bose, UPS, бухгалтерской фирмой Baker Tilly. Среди партнеров также Rolex и Ray-Ban.
До старта турнира Большого шлема Коко немного проигрывала в заработках польской коллеге Иге Швентек и сопернице из Великобритании Эмме Радукану, но такие победы также приносят приятные бонусы от спонсоров.
Ига Швентек: $21,9 млн
Призовые: $9,9 млн
Контракты: $12 млн
Возраст: 22 года
Швентек не сильно отстала от Гауфф. Причем, она серьезно обогнала американку по призовым — в этом году она не только выиграла еще один турнир Большого шлема („Ролан Гаррос“), но и Итоговый турнир WTA, который принес ей $3,1 млн.
Рекламные контракты первой ракетки мира (Ига вернула себе эту строчку после финального турнира в Канкуне) все сплошь крупные — Infosys, Visa, Tecnifibre, польская страховая компания PZU, Rolex. Кроме того, Швентек стала амбассадором Porsche в Польше и подписала соглашение с компанией On, производящей спортивную обувь, одним из крупнейших инвесторов которой является Роджер Федерер.
Эйлин Гу: $20 млн
Призовые: $27 000
Контракты: $20 млн
Возраст: 20 лет
Фристайлистка Эйлин Гу, живущая в США, неожиданно приняла решение выступать за Китай на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 — ее мать родом оттуда. К этому моменту 18-летняя спортсменка уже имела около 20 крупных рекламных контрактов, поступила в Стэнфордский университет и после завоевания двух золотых и одной серебряной медалей в Пекине стала мировой звездой. Сейчас она учится на втором курсе, немного сократила список своих партнеров, но в ее спонсорском списке такие бренды как Red Bull, Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Tiffany. Она также представляла бренд пуховиков Bosideng на Неделе моды в Милане.
Если бы не маленькие призовые в ее виде спорта, Эйлин вышла бы на первое место, поскольку на контрактах заработала больше всех остальных спортсменок.
Эмма Радукану: $16,2 млн
Призовые: $238 000
Контракты: $16 млн
Возраст: 21 год
После победы британки на US Open в 2021 году казалось, что она — новая Мария Шарапова, настолько радужными были перспективы красавицы Радукану с трофеем турнира Большого шлема. К сожалению, травмы и сильный спад в игре в дальнейшем пока не сделали ее звездой мирового тенниса. Тем не менее, такие партнеры HSBC, Tiffany, British Airways, Christian Dior, Vodafone, Porsche и Evian все еще остаются с ней. Поэтому значительное сокращение суммы по соглашению с Nike из-за неучастия в турнирах и плохих результатов не отбросило ее за пределы топ-15.
Наоми Осака: $15 млн
Призовые: $0
Контракты: $15 млн
Возраст: 26 лет
С сентября 2022 Наоми Осака не сыграла ни одного турнира. Сначала она решила сделать перерыв из-за психологического давления, которое оказывали на нее со всех сторон, а затем забеременела и родила дочь.
Осака сейчас активно тренируется и готовится вернуться на корт в начале 2024 года. Пока же за время перерыва она сильно сократила свои обязательства по рекламным контрактам. Ее доходы снизились на 72%, ведь раньше она зарабатывала не менее $50 млн.
Арина Соболенко: $12,2 млн
Призовые: $8,2 млн
Контракты: $4 млн
Возраст: 25 лет
В 2023 году белорусская теннисистка впервые поднялась на первую строчку рейтинга и продержалась там 9 недель. В начале года Арина выиграла Открытый чемпионат Австралии, дошла до финала на US Open, на двух оставшихся турнирах Большого шлема доходила до полуфинала. В то же время у Соболенко нет какого-то длинного списка спонсоров. Все, что она зарабатывает вне корта, получает, в основном, от Nike.
Елена Рыбакина: $9,5 млн
Призовые: $6 млн
Контракты: $3,5 млн
Возраст: 24 года
Победа на Уимблдоне-2022 сделала теннисистку из Казахстана звездой, а финал Открытого чемпионата Австралии-2023 закрепил успех. После победы на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса Елена сменила Adidas на Yonex, а также приобрела таких партнеров как Red Bull и казахстанский банк RBK.
Джессика Пегула: $9 млн
Призовые: $6 млн
Контракты: $3 млн
Возраст: 29 лет
29-летняя дочь миллиардеров Терри и Ким Пегула в мировую теннисную элиту вошла всего два года назад, заняв прочное место в топ-20 рейтинга WTA. И если прошлый год она завершила на третьей строчке, то 2023-й чуть ниже — на пятой, но стабильность Пегулы в последнее время бросается в глаза не только болельщикам, но и спонсорам. Кроме экипировщиков, Adidas и Yonex в ее списке есть также компания по производству органических продуктов Ready Nutrition.
Симона Байлз: $8,5 млн
Призовые: $0
Контракты: $8,5 млн
Возраст: 26 лет
Когда Симона Байлз уехала с Олимпиады в Токио-2020 без наград, но с большими психологическими проблемами, казалось, что не за горами объявление о завершении карьеры. Симона действительно долго не выступала, но спустя два года она вернулась, выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира в Антверпене и стала самой титулованной гимнасткой в мире. Она вышла замуж за игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса, что немного изменит в будущем ее маркетинговый статус, но не уменьшит потенциал.
Масштаб личности Байлз и без громких побед позволяет ей зарабатывать $8,5 млн в год на контрактах с такими брендами как Spieth America (производитель спортивного оборудования), Powerade (спортивный напиток), Wheaties (хлопья), GK Elite (одежда для гимнастики) и многими другими. Если Симона результативно выступит в Париже-2024, то, возможно, на следующий год ее состояние еще увеличится.
Нелли Корда: S7,9 млн
Призовые: $1,4 млн
Контракты: $6,5 млн
Возраст: 25 лет
Гольф — еще один вид спорта, где платят вполне приличные призовые. Правда, чемпионка PGA 2021 года в нынешнем году не смогла добиться громких побед, но это не помешало ей наполнить спонсорский портфель. В начале года она сменила J Lindeberg и Titleist на Nike и TaylorMade (гольф-оборудование), а также заключила контракты с Delta Airlines и Goldman Sachs.
Алекс Морган: $6,9 млн
Призовые: $850 000
Контракты: $6 млн
Возраст: 34 года
Футболистка сборной США, двукратная чемпионка мира Алекс Морган наряду с идущей в списке следующим пунктом Меган Рапино является буквально символом борьбы за равноправие. Алекс и Меган стали лицами кампании, которую развернула женская сборная США по футболу за равные с мужчинами призовые. Они добились своего, поэтому Алекс Морган не только чемпионка, но и одна из самых влиятельных женщин в американском спорте. У нее есть рекламные соглашения с Nike, Calvin Klein, Molecule, Hublot, Bodyarmor и Michelob Ultra.
Меган Рапино: $6,8 млн
Призовые: $750 000
Контракты: $6 млн
Возраст: 38 лет
Летом 2023 года легендарная Рапино завершила карьеру. Не удалось сделать это триумфально, выиграв очередной титул на чемпионате мира. Сборная США вылетела в 1/8 финала после того, как Меган промахнулась в серии послематчевых пенальти. Зато Рапино вместе с Морган возглавили список самых богатых участниц этого ЧМ.
У Меган не только контракты с Procter & Gamble, BodyArmor, Hulu и Samsung, но и собственная именная линейка кроссовок Nike.
Лейла Фернандес : $6,1 млн
Призовые: $1,1 млн
Контракты: $5 млн
Возраст : 21 год
Настоящую известность канадская теннисистка приобрела, когда неожиданно вышла в финал US Open 2021 года (который Эмма Радукану так же неожиданно выиграла). С тех пор громких успехов у Лейлы не было, но зато есть контракты с Morgan Stanley, Subway, Google и Gatorade. Фернандес стала теннисисткой, которая помогает экипировочному бренду Lululemon завоевать теннисный мир, и это тоже приносит определенный доход.
Микаэла Шиффрин: $6,1 млн
Призовые: $1,1 млн
Контракты: $5 млн
Возраст: 28 лет
Американская горнолыжница несколько месяцев назад сотворила историю, обойдя легендарного Ингемара Стенмарка по количеству побед на этапах Кубка мира. Имя Микаэлы Шиффрин, кажется, знают даже те, кто ни разу не смотрел соревнования по горным лыжам. Это позволяет спортсменке иметь таких партнеров как Visa, Land Rover, Barilla, причем, этот список далеко не окончательный.
Онс Жабер: $5,7 млн
Призовые: $3,2 млн
Контракты: $2,5 млн
Возраст: 29 лет
Онс Жабер стала символом того, что у арабских женщин тоже есть возможность добиваться успеха в спорте — она первая в истории арабская теннисистка, вышедшая в финал турнира Большого шлема. Онс дважды выходила в финал Уимблдона, но мечта выиграть его до сих пор не сбылась.
Жабер родом из Туниса, но ее с удовольствием приглашают в Саудовскую Аравию на выставочные турниры, призовые за которые составляют приличную часть годовых доходов теннисистки. Кроме того, у Онс есть контракты с Lotto, Wilson и Laval, с которыми она замыкает топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
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