Самые высокооплачиваемые спортсменки мира

Рекламные контракты первой ракетки мира (Ига вернула себе эту строчку после фина льного турн ира в Канкуне) все сплошь крупные — Infosys, Visa, Tecnifibre, польская страховая компания PZU, Rolex. Кроме того, Швентек стала амбассадором Porsche в Польше и подписала соглашение с компанией On, производящей спортивную обувь, одним из крупнейших инвесторов которой является Роджер Федерер.

Швентек не сильно отстала от Гауфф. Причем, она серьезно обогнала американку по призовым — в этом году она не только выиграла еще один турнир Большого шлема („Ролан Гаррос“), но и Итоговый турнир WTA, который принес ей $3,1 млн.

До старта турнира Большого шлема Коко немного проигрывала в заработках польской коллеге Иге Швентек и сопернице из Великобритании Эмме Радукану, но такие победы также приносят приятные бонусы от спонсоров.

Маркетинговый потенциал юной теннисистки стал заметен всем, когда она в 2019 году впервые вышла в третий круг Уимблдона, став самым молодым квалифаером турнира. К тому моменту у нее в спонсорах помимо New Balance (кроссовки) и Head (ракетки) был также итальянский бренд макарон Barilla. Но спустя четыре года (причем, еще и до победы на US Open-2023) в портфеле прибавились контракты с Bose, UPS, бухгалтерской фирмой Baker Tilly. Среди партнеров также Rolex и Ray-Ban.

Между тем, представительницы тенниса продолжают доминировать в списках самых богатых спортивных звезд. В нынешнем списке их сразу девять из 15. Впрочем, теннис давно стал видом спорта, в котором у женщин есть больше всего возможностей заработать: составители рейтинга отмечают, что в последние два десятилетия его постоянно возглавляли имеенно теннисистки. Правда, что с тех пор, как Мария Шарапова и Серена Уильямс завершили карьеру, а Наоми Осака ее приостановила из-за беременности и родов, общая сумма заработка 15 самых успешных женщин из мира спорта сократилась. По сравнению с прошлым годом — сразу на 19%, до $174 млн.

Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2023 года. Его возглавила 19-летняя американская теннисистка Коко Гауфф. В этом году Коко выиграла Открытый чемпионат США, при этом призовые за участие в турнирах WTA составили менее половины ее годового заработка.

Осака сейчас активно тренируется и готовится вернуться на корт в начале 2024 года. Пока же за время перерыва она сильно сократила свои обязательства по рекламным контрактам. Ее доходы снизились на 72%, ведь раньше она зарабатывала не менее $50 млн.

С сентября 2022 Наоми Осака не сыграла ни одного турнира. Сначала она решила сделать перерыв из-за психологического давления, которое оказывали на нее со всех сторон, а затем забеременела и родила дочь.

После победы британки на US Open в 2021 году казалось, что она — новая Мария Шарапова, настолько радужными были перспективы красавицы Радукану с трофеем турнира Большого шлема. К сожалению, травмы и сильный спад в игре в дальнейшем пока не сделали ее звездой мирового тенниса. Тем не менее, такие партнеры HSBC, Tiffany, British Airways, Christian Dior, Vodafone, Porsche и Evian все еще остаются с ней. Поэтому значительное сокращение суммы по соглашению с Nike из-за неучастия в турнирах и плохих результатов не отбросило ее за пределы топ-15.

Если бы не маленькие призовые в ее виде спорта, Эйлин вышла бы на первое место, поскольку на контрактах заработала больше всех остальных спортсменок.

Фристайлистка Эйлин Гу, живущая в США, неожиданно приняла решение выступать за Китай на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 — ее мать родом оттуда. К этому моменту 18-летняя спортсменка уже имела около 20 крупных рекламных контрактов, поступила в Стэнфордский университет и после завоевания двух золотых и одной серебряной медалей в Пекине стала мировой звездой. Сейчас она учится на втором курсе, немного сократила список своих партнеров, но в ее спонсорском списке такие бренды как Red Bull, Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Tiffany. Она также представляла бренд пуховиков Bosideng на Неделе моды в Милане.

Контракты: $4 млн

Возраст: 25 лет

В 2023 году белорусская теннисистка впервые поднялась на первую строчку рейтинга и продержалась там 9 недель. В начале года Арина выиграла Открытый чемпионат Австралии, дошла до финала на US Open, на двух оставшихся турнирах Большого шлема доходила до полуфинала. В то же время у Соболенко нет какого-то длинного списка спонсоров. Все, что она зарабатывает вне корта, получает, в основном, от Nike.

Елена Рыбакина: $9,5 млн

Призовые: $6 млн

Контракты: $3,5 млн

Возраст: 24 года

Победа на Уимблдоне-2022 сделала теннисистку из Казахстана звездой, а финал Открытого чемпионата Австралии-2023 закрепил успех. После победы на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса Елена сменила Adidas на Yonex, а также приобрела таких партнеров как Red Bull и казахстанский банк RBK.

Джессика Пегула: $9 млн

Призовые: $6 млн

Контракты: $3 млн

Возраст: 29 лет

29-летняя дочь миллиардеров Терри и Ким Пегула в мировую теннисную элиту вошла всего два года назад, заняв прочное место в топ-20 рейтинга WTA. И если прошлый год она завершила на третьей строчке, то 2023-й чуть ниже — на пятой, но стабильность Пегулы в последнее время бросается в глаза не только болельщикам, но и спонсорам. Кроме экипировщиков, Adidas и Yonex в ее списке есть также компания по производству органических продуктов Ready Nutrition.

Симона Байлз: $8,5 млн

Призовые: $0

Контракты: $8,5 млн

Возраст: 26 лет

Когда Симона Байлз уехала с Олимпиады в Токио-2020 без наград, но с большими психологическими проблемами, казалось, что не за горами объявление о завершении карьеры. Симона действительно долго не выступала, но спустя два года она вернулась, выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира в Антверпене и стала самой титулованной гимнасткой в мире. Она вышла замуж за игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса, что немного изменит в будущем ее маркетинговый статус, но не уменьшит потенциал.