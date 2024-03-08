Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня

„Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов“, — говорится в пресс-релизе американского диппредставительства.

Позднее об опасности со ссылкой на посольство предупредили МИД Великобритании и консульское бюро Госдепа США. Кроме того, как обратил внимание „Коммерсант“, Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального. При этом на русскоязычной версии сайта посольства США предупреждения об опасности нет.

Российские власти заявление американского диппредставительства пока не комментировали.

Центр общественных связей ФСБ 7 марта заявил, что сотрудники спецслужбы пересекли деятельность ячейки ИГИЛ в Калужской области. Члены ячейки, как утверждала пресс-служба, готовили нападение на „одно из еврейских культовых учреждений“ в Москве. В ведомстве добавили, что „террористы были нейтрализованы ответным огнем“. Свое сообщение спецслужба сопроводила роликом, в котором была показана карта Москвы с пометкой на здании синагоги на Нововладыкинском проспекте, обратила внимание „Медиазона“.

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