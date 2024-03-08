Женский день – один из самых опасных для дорожного движения дней в году

По словам председателя правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Марта Йессе, женский день является одним из самых опасных для дорожного движения дней не только в марте, но и в году. „Это может прозвучать как первоапрельская новость, но, к сожалению, это правда. За последние пять лет 8 марта произошло в общей сложности 730 несчастных случаев, что значительно больше, чем в другие дни марта“, – сказал Йессе.

„В знаменательные даты интенсивность дорожного движения, как правило, повышается, что обуславливает большее число ущербов. Если прибавить к этому зимние дорожные условия и скользкость дорог, получится еще больше несчастных случаев. Если в свою очередь прибавить к этому спешку, связанную с тем, что человек не купил цветы и торт, или отправку поздравлений в телефоне, вероятность несчастного случая становится еще выше“, – объяснил Йессе и добавил, что по обилию поздравлений с 8 марта могут сравниться лишь отдельные зимние дни.

„Поскольку по пятницам, прежде всего, в промежутке времени с 16 до 18 часов, и так происходит наибольшее число несчастных случаев, мы просим участников дорожного движения быть сегодня особенно осторожными, чтобы не испортить праздник ни себе, ни другим участникам дорожного движения“, – подчеркнул Йессе.

По словам руководителя группы рассмотрения ущербов, связанных с транспортными средствами, PZU Kindlustus Теэта Ярв, в прошлом году в женский день было зафиксировано рекордно большое число дорожно-транспортных происшествий. „8 марта совпали два неблагоприятных обстоятельства – знаменательная дата и плохая погода. В тот день дул сильный ветер, шел снег и мела метель“, – сказал Ярв.

„Многие люди ездили в магазины и покупали цветы, поэтому на парковках вмятины получило большее число транспортных средств, чем обычно. Во избежание таких несчастных случаев лучше всего парковать свой автомобиль как можно дальше от главного входа в магазин, в том месте, где не очень тесно“, – объяснил Ярв.