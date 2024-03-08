История праздника 8 марта: тысячи женщин вышли на демонстрацию в Петрограде, что стало первым толчком к свержению царского режима
В наши дни 8 марта ассоциируется прежде всего с букетами тюльпанов или мимоз, конфетами в подарок коллегам-женщинам, поздравительными открытками, которые дети рисуют своим мамам и бабушкам. В лучших проявлениях этот праздник может быть милым семейным торжеством, в худших - скучным официозом. Но его истоки и первоначальный смысл далеки от обеих этих крайностей.
Во второй половине 19 века в западных странах быстро росла роль женщин в экономике и общественной жизни. Все больше их считали несправедливой положение, при котором они не имеют политических прав, находятся в подчиненном положении по отношению к мужчинам и вынуждены довольствоваться исключительно ролями жены, матери или занятой по хозяйству прислуги (а часто - всем этим в одном лице).