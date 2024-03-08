Мнение
08.03.2024, 14:30

История праздника 8 марта: тысячи женщин вышли на демонстрацию в Петрограде, что стало первым толчком к свержению царского режима

 
Мария Кауль
колумнист
Демонстранты с фотографией Розы Люксембург, Германия, Берлин, 14 января 2024 г.
Демонстранты с фотографией Розы Люксембург, Германия, Берлин, 14 января 2024 г.
ФОТО: Stefan Boness/Ipon/SIPA | Scanpix

В наши дни 8 марта ассоциируется прежде всего с букетами тюльпанов или мимоз, конфетами в подарок коллегам-женщинам, поздравительными открытками, которые дети рисуют своим мамам и бабушкам. В лучших проявлениях этот праздник может быть милым семейным торжеством, в худших - скучным официозом. Но его истоки и первоначальный смысл далеки от обеих этих крайностей.

Во второй половине 19 века в западных странах быстро росла роль женщин в экономике и общественной жизни. Все больше их считали несправедливой положение, при котором они не имеют политических прав, находятся в подчиненном положении по отношению к мужчинам и вынуждены довольствоваться исключительно ролями жены, матери или занятой по хозяйству прислуги (а часто - всем этим в одном лице).

Впервые дата 8 марта оказалась связана с зарождающимся феминистическим движением, когда в 1909 году в Нью-Йорке женщины, сочувствующие социалистическим идеям, организовали 15-тысячную демонстрацию, требуя повысить зарплату, сократить рабочий день, ограничить детский труд и предоставить им право голоса на выборах. Акция получила большой международный резонанс, и в августе следующего года в Копенгагене собрались на конференцию представительницы женских секций социалистических организаций и профсоюзов 17 стран мира. Представительница Немецкой социал-демократической партии Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать Международный женский день, чтобы иметь возможность публично высказывать свои требования по преодолению политической и экономической дискриминации женщин.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии