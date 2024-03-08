История праздника 8 марта: тысячи женщин вышли на демонстрацию в Петрограде, что стало первым толчком к свержению царского режима

Во второй половине 19 века в западных странах быстро росла роль женщин в экономике и общественной жизни. Все больше их считали несправедливой положение, при котором они не имеют политических прав, находятся в подчиненном положении по отношению к мужчинам и вынуждены довольствоваться исключительно ролями жены, матери или занятой по хозяйству прислуги (а часто - всем этим в одном лице).