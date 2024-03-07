В Казахстане придумали оригинальный и очень действенный метод борьбы с коррупцией

Основная цель таких экскурсий - формирование антикоррупционной культуры среди госслужащих и работников государственного сектора. Через посещение СИЗО они могут почувствовать тяжесть нахождения в учреждениях лишения свободы и осознать последствия коррупционных и других уголовных нарушений.

Кроме того, в рамках профилактической работы трудовые коллективы принимают участие в судебных заседаниях. Например, на прошлой неделе в Актобе состоялся суд над бухгалтером школы-гимназии №55, который похитил из госказны более 400 млн тенге (около 819 тысяч евро). Суд был проведен в открытом режиме. За процессом онлайн наблюдали сотрудники всех отделов образования: директоры, бухгалтеры, педагоги из 403 школ области.